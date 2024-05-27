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ПОЛІТИКА

Варшава запровадить обмеження на пересування російських дипломатів на польській території

27 травня 2024, 18:21
Варшава запровадить обмеження на пересування російських дипломатів на польській території
Фото: polradio.pl
Обмеження стосуватимуться і посольства і консульського персоналу росії в Польщі.

Польща запровадить обмеження на пересування працівників російських дипломатичних представництв на території країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Onet.

"Я щойно оголосив про рішення Польщі у зв’язку з участю росії в гібридній війні проти Євросоюзу та Польщі. Будуть введені обмеження на пересування російських дипломатів по нашій країні",- сказав Сікорський.

За його словами, обмеження стосуватимуться і посольства і консульського персоналу росії в Польщі.

"російським дипломатам дозволять пересуватися лише в межах Мазовії (території на сході Польщі - ред.), а консулам - лише в тих воєводствах, де вони перебувають на посаді. Виключення зроблять для голови посольства. Інші країни вже мають такі правила, і ми сподіваємося, що інші наслідуватимуть наш приклад", - зазначив міністр.

Сікорський не уточнив причин такого кроку, але наголосив, що Польща має докази причетності москви до санкціонування диверсій.

"Ми сподіваємося, що російська федерація сприйме це як дуже серйозний попереджувальний сигнал", - додав він.

У 2022 році Європейський Союз вирішив, що російські дипломати більше не можуть користуватися положеннями про спрощення візового режиму, які надавали їм привілейований доступ до ЄС. Однак дипломати рф все ще можуть отримувати візи і подорожувати країнами Шенгенської зони.

дипломати рфПольщавійна в Україні

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