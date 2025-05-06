Варшава звинувачує москву у кібератаках і дезінформації напередодні виборів

росія неодноразово заперечувала звинувачення у втручанні в іноземні вибори.

Міністр цифрових технологій заявив сьогодні, 6 травня, що Польща стикається з безпрецедентною спробою втручання з боку росії у президентські вибори, коли кампанія входить у завершальну фазу перед першим туром голосування 18 травня.

У Варшаві вважають, що роль Польщі як ключового центру допомоги Україні зробила її головною ціллю для російських диверсій, кібератак і кампаній дезінформації. Польща перебуває у стані підвищеної готовності до втручання, особливо після того, як Румунія скасувала президентські вибори в грудні через звинувачення у втручанні з боку росії.

Про це пише Reuters.

"Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми стикаємося з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку росії. Це робиться (шляхом) поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру з метою паралізувати нормальне функціонування держави", — заявив Кшиштоф Гавковський на оборонній конференції.

Він додав, що атаки були спрямовані на компанії з водопостачання та водовідведення, теплоелектростанції та органи державного управління. За його словами, рівень російської активності щодо кібератак у Польщі зріс більш ніж удвічі порівняно з минулим роком.

"Сьогодні в Польщі, під час кожної хвилини моєї промови, було зафіксовано близько десятка інцидентів, спрямованих на критичну інфраструктуру", — сказав Гавковський.