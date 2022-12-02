Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Вартість доставки російської нафти різко зросла перед новими санкціями

02 грудня 2022, 15:41
Вартість доставки російської нафти різко зросла перед новими санкціями
Фото: newinform.com
Вартість доставки російської сирої нафти стрімко зростає, оскільки все більше власників танкерів уникають торгівлі за кілька днів до того, як набудуть чинності суворіші санкції Європейського Союзу

Вартість доставки російської сирої нафти стрімко зростає, оскільки все більше власників танкерів уникають торгівлі за кілька днів до того, як набудуть чинності  суворіші санкції Європейського Союзу , пише Bloomberg.

Власники танкерів, які все ще бажають завантажувати російську нафту, намагаються стягувати більше грошей за ризик. Обговорюються ціни на поставки з Балтійського моря в Індію на рівні близько 15 мільйонів доларів, або 20 доларів за барель, для завантажень після 5 грудня, коли почнуть діяти нові обмеження ЄС, кажуть суднові брокери. Це різке збільшення з 9 мільйонів доларів до 11,5 мільйонів доларів раніше

Зростання витрат відображає проблеми, з якими стикаються постачальники російської сирої нафти напередодні крайнього терміну, коли ЄС, включно із деякими з найбільших у світі власників танкерів у Греції, припинить продовження доставки та інших послуг для нафти, видобутої країнами ОПЕК+.

Менша кількість доступних суден і необхідність перенаправлення російської нафти від традиційних покупців у Європі до нових в Азії та на Близькому Сході також сприяють підвищенню ціни.

Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2/3 світових запасів нафти. На їхню частку припадає майже 35% від всесвітнього видобутку та половина світового експорту нафти.


санкціїцінасанкціі проти росіїнафта рф

Останні матеріали

5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних служб RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних служб RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Політика
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 12:17
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Політика
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 09:29
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Політика
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Переклад iPress – 30 листопада 2022, 13:08
Перший у світі флот морських дронів.
Cуспільство
Перший у світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера
Наталія Дегтяренко – 30 листопада 2022, 11:22
Треба краще розуміти суровікіна. Як не допустити успіху російських військ – аналізує генерал Мік Раян
Технології
Треба краще розуміти суровікіна. Як не допустити успіху російських військ – аналізує генерал Мік Раян
Переклад iPress – 30 листопада 2022, 08:42
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється