Вартість доставки російської нафти різко зросла перед новими санкціями

Вартість доставки російської сирої нафти стрімко зростає, оскільки все більше власників танкерів уникають торгівлі за кілька днів до того, як набудуть чинності суворіші санкції Європейського Союзу

Вартість доставки російської сирої нафти стрімко зростає, оскільки все більше власників танкерів уникають торгівлі за кілька днів до того, як набудуть чинності суворіші санкції Європейського Союзу , пише Bloomberg.

Власники танкерів, які все ще бажають завантажувати російську нафту, намагаються стягувати більше грошей за ризик. Обговорюються ціни на поставки з Балтійського моря в Індію на рівні близько 15 мільйонів доларів, або 20 доларів за барель, для завантажень після 5 грудня, коли почнуть діяти нові обмеження ЄС, кажуть суднові брокери. Це різке збільшення з 9 мільйонів доларів до 11,5 мільйонів доларів раніше

Зростання витрат відображає проблеми, з якими стикаються постачальники російської сирої нафти напередодні крайнього терміну, коли ЄС, включно із деякими з найбільших у світі власників танкерів у Греції, припинить продовження доставки та інших послуг для нафти, видобутої країнами ОПЕК+.

Менша кількість доступних суден і необхідність перенаправлення російської нафти від традиційних покупців у Європі до нових в Азії та на Близькому Сході також сприяють підвищенню ціни.

Країни-члени ОПЕК контролюють близько 2/3 світових запасів нафти. На їхню частку припадає майже 35% від всесвітнього видобутку та половина світового експорту нафти.