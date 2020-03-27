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Вартість компаній на біржах США зростає

Інвестори розраховують, що влада США вживатиме заходів зі стимулювання економіки в світлі поширення нового коронавірусу
Американський промисловий індекс Dow Jones підвищився на 1351,62 пункту (6,38%) і встановився на позначці 22 552,17 пункту.
Вартість компаній на біржах США зростає Фото: Економічна правда

26 березня ключові індекси підвищилися на 5,6%-6,4% за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі, повідомляє "Економічна правда".

Про це свідчать дані торгів.

Американський промисловий індекс Dow Jones підвищився на 1351,62 пункту (6,38%) і встановився на позначці 22 552,17 пункту.

Індекс S&P 500 додав 154,51 пункту (6,24%) і опинився на позначці 2630,07 пункту. Індекс електронної біржі Nasdaq піднявся на 413,24 пункту (5,6%), до 7797,54 пункту.

Інвестори розраховують, що влада США вживатиме заходів зі стимулювання економіки в світлі поширення нового коронавірусу.

26 березня були опубліковані офіційні дані, згідно з якими кількість звернень за допомогою з безробіття в США минулого тижня зросла до рекордних 3,28 млн, однак це не зупинило зростання котирувань.

Федеральна резервна система продовжить вживати активних заходів підтримки економіки США в ситуації, коли американці перечікують пандемію коронавірусу, повідомив голова Джером Пауелл.

"Ми продовжимо робити це агресивно і рішуче, як і раніше, - сказав Пауелл в інтерв'ю NBC. - У плані кредитування арсенал засобів ФРС не скінчиться. Цього не буде".

"Ми знаємо, що економічна активність в другому кварталі знизиться і, ймовірно, істотно", - сказав Пауелл, зазначивши, що люди відмовляються від нормального життя, щоб захистити своє здоров'я.

Це означає, що США, можливо, вступають в рецесію, допустив глава ФРС. Але спад буде тимчасовим, додав він.

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27 03 2020 11:59
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