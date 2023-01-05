Про вартість комунальних послуг у Польщі: рахунки на тисячі злотих

Ціни на оренду житла в Польщі зросли щонайменше на третину за рік. Причина не тільки у попиті з боку біженців, але й у ціні комунальних послуг.

Що треба знати про подорожчання та заморожування тарифів при оренді житла у Польщі, розповідає rachuneo.pl

Вартість оренди квартир у Польщі стрімко зростає через тарифи

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Польщі б'ють рекорди. Загалом по країні оренда подорожчала на третину, втім, у великих містах – ще більше.

- Варшаві – 2 571 злотих (+33% за рік);

- Вроцлаві – 2 471 злотих (+42% за рік);

- Гданську – 2 400 злотих, (+40% за рік).

Ця вартість не повна – у вказані суми не включена оплата комунальних послуг.

Серед найдорожчих за орендою квартир міст опинилися Краків та Гдиня – у них однокімнатні помешкання коштують понад 2000 злотих на місяць і подорожчали на 44% за рік.

"З орендою ситуація така: квартир мало, розлітаються одразу, ціни виросли. Треба швидко шукати і брати. Багато хто з власників дивиться на ситуацію на ринку і піднімає оренду, на 300-700 злотих. Комуналка виросла сильно, кредити стали дорожчі в 2 рази (мав платити 500 євро - тепер 1000). Тому і ціни на оренду виросли", – розповідає киянка Наталія Іщенко, яка проживає в Польщі три роки.

За її словами, найважче орендувати квартиру у Польщі родинам із дітьми, адже виселити за несплату в такому випадку не мають права. А чи зможуть при таких цінах біженці вчасно платити, у багатьох викликає сумніви.

Як змінилися ціни на комунальні послуги за останній час

Минулої зими друг Наталії Іщенко платив за опалення 2-кімнатної квартири газом 2,5 тисячі злотих за 2 місяці.

"І це тільки за опалення і гарячу воду. Скільки в цьому році це буде коштувати, страшно подумати. В нашій квартирі, яку ми орендуємо, зараз підняли вартість комуналки із 330 злотих до 400", – розповідає вона.

За останні два роки комунальні тарифи в Польщі зростали 4 рази, зауважує українка. На черзі ще два етапи подорожчання.

Тарифи на електроенергію заморозять: для кого

У Польщі затвердили нові тарифи на електроенергію для постачальників на 2023 рік. За останні 3 роки вони зросли на 62%.

У 2022 році середня ціна 1 кіловат-години (кВтг) у Польщі становила 0,77 злотих, у 2023 році – 0,94-1,03 злотих.

На 2023 уряд прийняв рішення "заморозити" ціни на електроенергію, виділивши три пороги для споживання за рік:

- 2 000 кВт/год – для всіх домогосподарств;

- 2 600 кВт/год – якщо у родині є людина з інвалідністю;

- 3 000 кВт/год – для багатодітних сімей або фермерів.

Особи, які не перевищують ці пороги, можуть розраховувати на "заморожування" цін на енергоносії та ставки з 2022 року.

Втім, навіть без перевищення норми мешканці Польщі платитимуть все одно на 16% більше порівняно з 2022 роком, адже враховуватимуться ставки ПДВ та збільшення платні за потужність.

Максимальна ставка для домогосподарств, що перевищують ліміт споживання, становить 0,6930 злотих.

Якою буде вартість інших комунальних послуг

Високу ціну електроенергії фахівці пояснюють подорожчанням вугілля – 80% польської енергетики працює на цьому паливі. За останні три роки вартість тонни вугілля зросла зі 100 злотих до 310 злотих і продовжує зростати.

При цьому ціни на газ для населення у 2023 році будуть заморожені на рівні 2022 року. Втім, рахунки за газ для населення із січня 2023 року зростуть на відновлений ПДВ – на 23%.

Загалом середні тарифи на комунальні послуги в Польщі, за даними видання ukrainianinpoland.pl, такі:

- водопостачання та водовідведення – 8-11 злотих за кубометр;

- електроенергія – 0,7 злотих за 1 кВт з доставкою;

- газ – 1,5-1,6 злотих за 1 кубометр в різних регіонах Польщі;

- вивезення сміття – приблизно 13 злотих;

- опалення – 2-3 злотих за кв. м;

- послуги інтернету та кабельного телебачення – 50-60 злотих щомісяця за безлімітний комплексний пакет.

Загалом сім’я з трьох осіб, яка проживає в квартирі до 40 кв.м, може витрачати на оплату комунальних послуг приблизно 500 злотих.

Люди, які обігрівають житло електрикою, можуть отримати компенсації - 1000 злотих для більшості користувачів. Щоб отримати субсидію, біженцям треба подати заявку до 1 лютого 2023 року до гміни за місцем проживання.