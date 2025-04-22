Вартість золота побила новий історичний рекорд – Reuters

Причиною такого стрибка стала різка критика Дональдом Трампом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла

Вартість золота на короткий час перевищила $3500 за унцію. Причиною такого стрибка стала різка критика Дональдом Трампом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, що спричинило занепокоєння серед інвесторів і зростання попиту на захисні активи.

Про це повідомляє Reuters.

Незабаром ціни знизилися до діапазону $3400-3450, проте аналітики припускають, що золото може пробити нову психологічну позначку в $3600 за унцію.

У результаті атак Трампа на Пауелла індекси на Волл-стріт просіли на 2,4%, а курс долара впав до мінімуму за останні три роки.