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Вартість золота побила новий історичний рекорд – Reuters

22 квітня 2025, 17:31
Вартість золота побила новий історичний рекорд – Reuters
Фото: з відкритих джерел
Причиною такого стрибка стала різка критика Дональдом Трампом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла

Вартість золота на короткий час перевищила $3500 за унцію. Причиною такого стрибка стала різка критика Дональдом Трампом голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла, що спричинило занепокоєння серед інвесторів і зростання попиту на захисні активи.

Про це повідомляє Reuters.

Незабаром ціни знизилися до діапазону $3400-3450, проте аналітики припускають, що золото може пробити нову психологічну позначку в $3600 за унцію.
 
У результаті атак Трампа на Пауелла індекси на Волл-стріт просіли на 2,4%, а курс долара впав до мінімуму за останні три роки.

 

золотоСША

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