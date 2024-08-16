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ПОЛІТИКА

Вашингтон гарантує збереження оборонного альянсу у будь-якому випадку, навіть з Трампом

16 серпня 2024, 16:22
Вашингтон гарантує збереження оборонного альянсу у будь-якому випадку, навіть з Трампом
Маккол зазначив, що ідея створення AUKUS з'явилася ще за першої адміністрації Трампа.

Австралія може бути впевнена, що США не відвернуться від оборонного пакту AUKUS у разі перемоги колишнього президента Дональда Трампа на виборах у листопаді, заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол. Згідно з угодою, підписаною у 2021 році, Австралія повинна отримати у своє розпорядження флот з восьми атомних підводних човнів у 2030-х роках.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Існує широка підтримка, двопартійна, як за межами комітету, так і за межами Конгресу. Я не бачу шляху назад, особливо з такою угодою, яка має зобов'язання до 2050 року", — сказав Маккол про безпекову угоду між США, Великою Британією та Австралією.

Маккол також сказав в інтерв'ю в Сіднеї, що ідея створення AUKUS з'явилася ще за першої адміністрації Трампа. Він також применшив занепокоєння щодо поставок підводних човнів після того, як адміністрація Байдена оголосила, що у 2025 році буде вироблено лише один підводний човен класу Virginia, замість очікуваних двох, що викликає питання щодо її здатності виконати свої зобов'язання.

Маккол сказав, що оборонно-промислова база США завжди перебуває у стресовому стані, особливо у зв'язку з війнами в Ізраїлі та Україні. Він очікує, що виробництво прискориться і постачання підводних човнів відбудеться за графіком, зазначивши, що і США, і Австралія вкладають значні кошти в цю програму.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння деяких союзників поверненням Трампа до Білого дому, Маккол сказав, що він робить все можливе, щоб запевнити країни, що США не збираються виходити з альянсів на кшталт НАТО. Вони просто хочуть, щоб їхні партнери платили справедливу частку, особливо коли йдеться про їхню безпеку.

СШААвстраліяДональд ТрампоборонаБританія

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