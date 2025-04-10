Вашингтон і москва частково відновлюють банківські послуги

Під час сьогоднішньої зустрічі сторони "обмінялися нотами, щоб остаточно сформулювати домовленість щодо забезпечення стабільності дипломатичних банківських операцій для двосторонніх представництв росії і США".

Делегації США та рф сьогодні провели у Стамбулі черговий раунд перемовин. Вони домовились про стабільність банківських послуг для дипмісій.

Про це повідомляє Держдеп США.

Як зазначили у Держдепі, зустріч стала другим раундом консультацій після досягнення домовленості між держсекретарем Марко Рубіо і його російським колегою. Перша була 27 лютого.

Під час сьогоднішньої зустрічі сторони "обмінялися нотами, щоб остаточно сформулювати домовленість щодо забезпечення стабільності дипломатичних банківських операцій для двосторонніх представництв росії і США".

"Сполучені Штати знову висловили свою стурбованість політикою російської федерації, яка забороняє наймати місцевий персонал, що є ключовою перешкодою для підтримання стабільного і стійкого кадрового складу посольства США в москві", - сказано у заяві.

США запровадили низку жорстких санкцій проти банківського сектору росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Під обмеження потрапили провідні фінансові установи, зокрема "Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк" та інші.

Деякі з них були відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT, що суттєво ускладнило міжнародні транзакції. Окрім цього, Вашингтон запровадив обмеження на операції з валютними резервами Центрального банку рф, заморожуючи його активи за кордоном.

Санкції також забороняють американським громадянам і компаніям проводити фінансові операції з підсанкційними російськими банками. Крім того, були запроваджені обмеження на імпорт високотехнологічного обладнання та програмного забезпечення, яке використовується у фінансовій інфраструктурі. Ці заходи мають на меті послабити здатність росії фінансувати війну, ізолювати її банківську систему від світової економіки та обмежити доступ до зовнішніх джерел капіталу.