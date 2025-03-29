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ПОЛІТИКА

Вашингтон може піти на поступки: Україна вимагає змін у проєкті угоди

29 березня 2025, 19:24
Вашингтон може піти на поступки: Україна вимагає змін у проєкті угоди
Україна проситиме США внести зміни до нової економічної угоди.

Українська сторона проситиме США про зміни запропонованої угоди про корисні копалини, яка в нинішній версії є невигідною для Києва та шкодитиме його вступу до ЄС.

Про це стадо відомо агентству Bloomberg.

За інформацією джерела Bloomberg, Україна проситиме США внести зміни до нової економічної угоди, запропонованої адміністрацією Трампа, зокрема пообіцяти збільшити американські інвестиції.

Як пише агентство, українські посадовці у п'ятницю провели відеодзвінок з американськими колегами, зокрема юристами, аби отримати роз'яснення щодо останнього проєкту угоди.

За словами співрозмовника Bloomberg, американці не висловили заперечень щодо занепокоєнь, висловлених Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту угоди з цілями України щодо членства в ЄС.

"Це свідчить про те, що Вашингтон може бути відкритим до обговорення змін, вважає співрозмовник" Bloomberg, ідеться в матеріалі.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

У варіанті тексту великої угоди зазначається, що Україна зобов’язується компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової та гуманітарної, наданої після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

СШАкорисні копалинивійна

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