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Вашингтон надав Україні $14 млрд бюджетної підтримки – Мінфін

09 березня 2023, 15:29
Вашингтон надав Україні $14 млрд бюджетної підтримки – Мінфін
Фото: Reuters
За рік повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад $14 млрд фінансової допомоги.

Про це заявили в Міністерстві фінансів України.

Повідомляє Пресслужба.

"З початку повномасштабного вторгнення,  США надали Україні понад 14 млрд доларів США фінансової допомоги", - йдеться в заяві.

В міністерстві розповіли, що використання коштів проходить перевірку в Україні, а також інституціями, які надають допомогу. Моніторинг використання фінансування від США здійснюється Світовим банком, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Deloitte Consulting LLP.

Для того щоб і надалі залучати фінансову допомогу, яка нам необхідна для подолання економічних наслідків війни, ми маємо демонструвати світу досягнення у боротьбі з корупцією”, – заявили в Мінфіні.

Проблема з корупцією в Україні не зникла, тому слід розширювати інструменти для її подолання, йдеться в пресрелізі. 

Щоб зберегти підтримку від урядів країн та платників податків країн-партнерів, ми маємо доводити справами, що ми надійні союзники і можемо ефективно використовувати залучені кошти”, – сказав Міністр фінансів України Сергій Марченко.

СШАдопомогаМінфінМіністерстві фінансів України

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