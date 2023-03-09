Вашингтон надав Україні $14 млрд бюджетної підтримки – Мінфін

За рік повномасштабного російського вторгнення США надали Україні понад $14 млрд фінансової допомоги.

Про це заявили в Міністерстві фінансів України.

Повідомляє Пресслужба.

"З початку повномасштабного вторгнення, США надали Україні понад 14 млрд доларів США фінансової допомоги", - йдеться в заяві.

В міністерстві розповіли, що використання коштів проходить перевірку в Україні, а також інституціями, які надають допомогу. Моніторинг використання фінансування від США здійснюється Світовим банком, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Deloitte Consulting LLP.

“Для того щоб і надалі залучати фінансову допомогу, яка нам необхідна для подолання економічних наслідків війни, ми маємо демонструвати світу досягнення у боротьбі з корупцією”, – заявили в Мінфіні.

Проблема з корупцією в Україні не зникла, тому слід розширювати інструменти для її подолання, йдеться в пресрелізі.

“Щоб зберегти підтримку від урядів країн та платників податків країн-партнерів, ми маємо доводити справами, що ми надійні союзники і можемо ефективно використовувати залучені кошти”, – сказав Міністр фінансів України Сергій Марченко.