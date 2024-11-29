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Вашингтон не планує передавати Україні ядерну зброю

29 листопада 2024, 11:18
Вашингтон не планує передавати Україні ядерну зброю
Фото: з вільного доступу
Нещодавно британський експерт заявляв, що Білий Дім міг би повернути Україні статус ядерної держави.

Нещодавня ескалація російсько-української війни призвела до збільшення розмов про ядерну війну, особливо після неодноразових погроз президента рф Володимира путіна країнам НАТО. 

Американський журнал Newsweek розглянув вплив російської ядерної зброї на столиці союзників США по НАТО

У вересні путін знизив поріг застосування ядерної зброї і заявив: 

"Це стосується стратегічної і тактичної авіації, а також крилатих ракет і безпілотників, гіперзвукових та інших засобів доставки. росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії, в тому числі якщо противник, який використовує звичайну зброю, становить критичну загрозу".

З тих пір Велика Британія, як вважають, надала дозвіл Україні на обстріли території рф ракетами, поставленими Міноборони Лондона.

Видання Newsweek використовував карти, створені професором та істориком ядерних технологій Алексом Веллерстайном, щоб оцінити наслідки, якби москва атакувала своїм Р-36М2 або SS-18 Satan, одним із найбільших і найпотужніших важких ракет коли-небудь створених міжконтинентальних балістичних ракет.

Він може виробляти еквівалент 20 мегатонн вибухівки в тротиловому еквіваленті та має радіус дії до 10 000 миль.

В світі знову посилюються розмови про загрозу ядерної війни – не в останню чергу через нові погрози російського диктатора Володимира путіна на адресу Заходу.

Дехто казав про можливість повернення ядерного статусу Україні.

Цьому передували зміни в рф оновили ядерну доктрину, коли путін заявив, що росія "залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії, в тому числі, якщо противник, який використовує звичайні озброєння, створить критичну загрозу"

Однак в Сполучених Штатах Америки відхрестилися від чуток щодо намірів передати ядерну зброю Україні. 

"Ми не плануємо озброювати Україну ядерною зброєю", – заявили в Білому домі у коментарі Newsweek. 

 

ядерна зброявійна в Україні

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