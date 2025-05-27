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ПОЛІТИКА

Вашингтон отримав мирні пропозиції від Києва і очікує відповіді кремля – Келлог

27 травня 2025, 16:59
Вашингтон отримав мирні пропозиції від Києва і очікує відповіді кремля – Келлог
джерело x.com/generalkellogg
За словами Келлога, необхідно продовжувати тиск на росіян.

Сполучені Штати Америки отримали від України перелік умов для досягнення миру і тепер очікують від рф відповідоного меморандуму.

Про це в ефірі Fox Business заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

За словами Келлога, необхідно продовжувати тиск на росіян для того, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів з Україною. Він нагадав, що під час розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним росіяни сказали, що збираються підготувати меморандум.

США вже отримали відповідний документ від української сторони, і чекають його від російської сторони для того, щоб порівняти. Як тільки це станеться, то відбудеться ще одна зустріч щодо мирних перемовин. Можливо вона відбудеться в Женеві.

"Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не захотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери - путін, президент Зеленський і президент Трамп - і напрацюють усе це і підпишуть який-небудь документ, щоб покласти край цій війні", - заявив Келлог.

Кіт Келлогпереговоривійна

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