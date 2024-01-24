Вашингтон підтримає бюджет України – Reuters

Фінансова підтримка України демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.

Міністерка фінансів США Джанет Йеллен запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація Байдена має намір забезпечити бюджетну підтримку Києву у розмірі $11,8 мільярда в рамках запиту на додаткове фінансування з боку США.

Про це пише Reuters.

У заяві Міністерства фінансів США за результатами он-лайн зустрічі між двома офіційними особами йдеться, що Єллен "підкреслила важливість того, щоб Конгрес якнайшвидше вжив заходів щодо фінансової підтримки України".

Додатковий бюджетний запит адміністрації Байдена на виділення Україні ще $61 мільярда, включно з бюджетною підтримкою і $30 мільярдів для Міністерства оборони США на постачання Україні зброї та іншу підтримку, вже кілька місяців перебуває на розгляді в Конгресі, оскільки республіканці вимагають, щоб він був об'єднаний зі змінами щодо посилення контролю безпеки на кордоні США та Мексики.

Цей захід також передбачає виділення 14 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю. Конгрес минулого тижня прийняв тимчасовий захід, щоб зберегти фінансування американських державних установ.

У Міністерстві фінансів заявили, що лідерство США у наданні прямої бюджетної підтримки Україні стане каталізатором інших донорів, які, як очікується, забезпечать приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні 2024 року, які підтримують життєво важливі урядові операції, включно з лікарнями, школами та службами швидкого реагування.

"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхом на полі бою", - заявили в Мінфіні.

Також там додали, що фінансова підтримка України демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.

"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і просунути інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі", - додали у відомстві.