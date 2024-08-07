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ПОЛІТИКА

Вашингтон планує розмову з Україною щодо повідомлень про бої в Курській області

07 серпня 2024, 19:45
Вашингтон планує розмову з Україною щодо повідомлень про бої в Курській області
Фото: УНН
Офіційні особи США "зв'яжуться з українськими колегами, аби краще зрозуміти ситуацію".

Сполучені Штати Америки планують обговорити з Україною чутки про "прорив" кордону та бої в Курській області.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Bloomberg.

Під час спілкування з журналістами Кірбі наголосив, що США не змінювали своєї політики у питанні ударів американською зброєю по російській території. Її можна застосовувати лише "для боротьби з безпосередніми загрозами по той бік кордону".

Він додав, що офіційні особи США "зв'яжуться з українськими колегами, аби краще зрозуміти ситуацію".

Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано у коментарі "Суспільному" заявив, що Україна цілком законно може захищатися, зокрема завдавши ударів по агресору на його ж території. Так він прокоментував ситуацію на Курщині.

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", — сказав він.

Раніше цього дня російські ЗМІ почали поширювати новину про те, що США мають наміри запросити роз'яснення в України щодо "вилазки" ЗСУ у прикордонній Курщині. Такі повідомленні одночасно опублікували кілька медіа країни-окупантки, як-от "Риа Новости", ТАСС та інші.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, у мережі почали розповсюджувати повідомлення про те, що українські воїни нібито зайшли на територію Курської області. Велика кількість новин була про "бої" у Суджанському районі.

Після цього про такий "прорив" кордону заговорили у Федеральній службі безпеки рф та Міністерстві оборони рф. Зокрема, у Міноборони почали розповідати про те, як знищують українські танки та бойові броньовані машини.

КурськВашингтонЗСУ

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