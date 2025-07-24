Вашингтон погодив продаж Україні військової техніки на $322 мільйони

Баланс сил ця зброя не змінить, наголосили у Пентагоні.

США погодили продаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною сумою $322 мільйони. Перший пакет включає зенітні комплекси HAWK Phase III. Другий передбачає постачання бойових машин піхоти Bradley.

Про це йдеться у повідомленнях Пентагону та Держдепу.

Повідомляється, що продаж здійснено на запит уряду України про закупівлю технічного обслуговування та матеріально-технічної підтримки зенітно-ракетної системи HAWK. Йдеться про постачання запасних частин до ЗРК, вантажівок, інструментів, обладнання для тестування, контейнерів для зберігання, документації, послуг з ремонту ракет MIM-23 HAWK, на суму $172 мільйони. А також про проведення навчання українських військових та технічний супровід з боку американських фахівців.

Основними підрядниками виступають Sielman Corporation (Волос, Греція), RTX Corporation (Андовер, Массачусетс) і PROJECTXYZ (Гантсвілл, Алабама).

Другий пакет передбачає продаж Україні бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов’язаного з ними обладнання на суму приблизно $150 мільйонів.

Основними підрядниками будуть BAE Systems, Cummins, Leonardo DRS та Renk Group AG, а всі роботи будуть виконуватися в Європі.

Як зазначено в повідомленні Агентства співробітництва в галузі оборонної безпеки США, ці продажі відповідають цілям зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів і спрямовані на посилення обороноздатності України.

Зокрема, закуплені товари й послуги мають забезпечити більш ефективне реагування України на поточні та майбутні загрози, а також зміцнити її здатність до самостійної оборони та регіональної безпеки.

Підкреслюється, що угоди не змінять військовий баланс у регіоні.

У рамках реалізації контрактів передбачається тимчасове відрядження п’яти представників уряду США та п’ятнадцяти співробітників компаній-підрядників до України.