Вашингтон пропонує Ірану обмежене збагачення урану в межах нового плану

США пропонують створити міжнародний консорціум країн регіону, що буде керувати ядерними обʼєктами.

Новий план США щодо ядерної угоди пропонує дозволити Ірану збагачувати уран на низькому рівні. Водночас Штати разом з іншими країнами розроблятимуть ширшу угоду, що заблокує країні шлях до ядерної зброї.

Про це пише The New York Times із посиланням на іранських та європейських посадовців.

США пропонують створити міжнародний консорціум країн регіону, що буде керувати ядерними обʼєктами. Він, ймовірно, охопить США, Іран, Саудівську Аравію, ОАЕ та інші арабські монархії Перської затоки. США сприятимуть будівництву ядерних реакторів і вестимуть перемовини про будівництво обʼєктів зі збагачення.

До запуску роботи консорціуму Іран зможе збагачувати уран на рівні, достатньому для цивільних потреб. Але після цього Іран більше не зможе самостійно збагачувати уран на своїй території.

Іранська сторона висловила готовність розглянути участь у такому консорціумі, але лише за умови, що він буде розташований на території Ірану. У пропозиції не вказується точно, де буде розташовано установку зі збагачення, однак США заявили, що вона не може бути в Ірані. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в понеділок заявив, що без поваги до права його країни збагачувати уран угоди не буде.

За словами іранського посадовця, закриття двох збагачувальних заводів — національної гордості, на яку держава витратила мільярди доларів, — було б принизливим і важко виправданим. До того ж там працюють сотні найкращих вчених країни, й уряд стурбований тим, що вони виїдуть за кордон, якщо залишаться безробітними на час формування консорціуму.

Оманські та саудівські чиновники обговорювали можливість збудувати обʼєкт зі збагачення на острові в Перській затоці. Це дало б сторонам можливість для компромісу: обʼєкт буде набагато помітнішим для світу, ніж нинішні установи ядерної програми Ірану, а іранці зможуть заявляти, що збагачують уран на своїй території. У неофіційному коментарі двоє іранських чиновників заявили, що їхня країна готова прийняти таку ідею, якщо острів буде саме іранським. Очікується, що Іран висуне таку пропозицію на наступному раунді перемовин.

У 2015 році Іран уклав ядерну угоду з США, ЄС, росією, Китаєм, Великою Британією, Францією та Німеччиною: в обмін на зняття санкцій Тегеран обіцяв обмежити ядерну програму.

У 2018-му Дональд Трамп вивів США з угоди та відновив санкції в межах політики «максимального тиску». Після цього Іран знову почав збагачувати уран.

Адміністрація Байдена намагалася відновити угоду, але переговори зірвалися у 2022 році.

Після переобрання Трамп знову активував тиск на Іран і в березні дав Тегерану два місяці на нову домовленість.