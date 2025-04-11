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ПОЛІТИКА

Вашингтон пропонує Києву угоду про ресурси з жорсткими умовами – NYT

11 квітня 2025, 20:23
Вашингтон пропонує Києву угоду про ресурси з жорсткими умовами – NYT
Фото: lexinform.com.ua
Сьогодні у Штати прибула на перемовини українська делегація.

У новому варіанті угоди про корисні копалини Сполучені Штати вимагають від України відшкодування усієї допомоги, яку отримала від початку повномасштабного російського вторгнення.

При цьому, за даними The New York Times, документ не містить жодної згадки гарантій безпеки для України, на чому наполягає Київ.

"Як і в попередніх пропозиціях, Україна повинна буде внести половину своїх доходів від проєктів з розробки природних ресурсів, включаючи важливі мінерали, нафту і газ, а також відповідну інфраструктуру, таку як порти та трубопроводи, до контрольованого США інвестиційного фонду. Прибутки від фонду будуть реінвестовані в українські проєкти з видобутку природних ресурсів, хоча точна частка такого прибутку залишається незрозумілою", — пишуть журналісти. 

Зазначається, що у новій пропозиції США вимагають увесь прибуток від фонду, допоки Київ не поверне еквівалент отриманої допомоги, і плюс чотири відсотки річних. Окрім цього, Штати матимуть "право першої пропозиції" щодо нових проєктів та право вето на продаж українських ресурсів іншим державам. У перший рік дії угоди Київ не зможе пропонувати інвестиційні проєкти третім сторонам з кращими умовами, ніж ті, що пропонуються США.

Контроль над фондом, згідно з новою версією угоди, матиме Міжнародна фінансова корпорація розвитку. Це американська урядова агенція, яка відповідальна за інвестиції в компанії та проєкти за кордоном. Вона призначить трьох членів правління, а Україна двох, а також контролюватиме усі проєкти, куди інвестуються доходи від фонду.

The New York Tіmes нагадує, що у пʼятницю, 11 квітня, у Вашингтон прибула на два дні українська делегація для нового раунду переговорів щодо угоди про корисні копалини. Її очолює заступник міністра економіки з питань торгівлі Тарас Качка. Перемовини мають технічний характер, до них не залучатимуть високопосадовців.

"Ці переговори стануть першою особистою зустріччю з того часу, як Білий дім представив переглянутий проєкт угоди, який відродив жорсткі вимоги, які Київ раніше відхилив, фактично повернувши переговори на початкову точку", — вказали журналісти.

В NYT вказують, що раніше Києву вдалось помʼякшити деякі жорсткі вимоги Вашингтона та досягти прийнятної угоди. Проте вона зірвалась після сварки у Білому домі між Трампом та Зеленським. Українська чиновники кажуть, що вважають нові вимоги стартовою пропозицією для подальших переговорів.

СШАкорисні копалинивійнаугодапереговори з рф

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