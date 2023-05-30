Вашингтон розглядає надання Україні ракет ATACMS – Байден

Джо Байден зазначив, що США повинні продовжувати надавати Україні все необхідне для стримування російських атак.

Американська адміністрація все ще розглядає питання надання Україні далекобійних балістичних ракет ATACMS.

Про це сказав президент США Джо Байден під час спілкування з журналістами в понеділок, 29 травня.

Коментуючи атаки росіян на Київ американський президент заявив, що це "несподівано", тому "ми маємо продовжувати давати Україні все, що їй потрібно".

На уточнення, чи не час передати Україні балістичні ракети ATACMS, він відповів "це все ще у грі".

Тож він не підтвердив, але й не спростував намір передати таке озброєння Україні.

Нагадаємо, за останню добу ворог тричі атакував столицю з повітря. Напад був масований, з різних напрямків та у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години. За попередніми даними, ППО в повітряному просторі Києва знищила понад 20 безпілотників агресора.