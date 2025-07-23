Вашингтон розкритикував цифрове законодавство ЄС як загрозу свободі слова

Заяву повʼязали з Законом про цифрові послуги.

У Держдепартаменті США стверджують, що європейське регулювання соціальних мереж та онлайн-платформ рівносильне "орвеллівській" цензурі. Там заявили, що у Європі тисячі людей засуджуються за критику власних урядів.

Про це пише Politico.

"Це орвеллівське послання не обдурить Сполучені Штати. Цензура – це не свобода", — йдеться у повідомленні Держдепу.

Цю заяву там повʼязали з Законом ЄС про цифрові послуги, тобто правилами щодо технологій та соціальних мереж. Там заявили, що він "захищає лише європейських лідерів від їхнього власного народу".

Кілька американських цифрових гігантів, зокрема Meta та X, зіткнулися з судовими позовами відповідно до цього закону.

Politico нагадує, що американська влада зараз ретельніше перевіряє публікації в соціальних мережах людей, які хочуть в'їхати до США. Також Держдеп доручив консульським працівникам бути уважними до "будь-яких ознак ворожості до громадян, культури, уряду, інституцій або основоположних принципів Сполучених Штатів".