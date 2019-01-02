Вашингтон: розрив ракетної угоди з Росією 2 лютого розв'яже руки військовим США

Вашингтон готується почати з 2 лютого процес денонсації Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаного між колишнім Радянським Союзом і США 1987 року.

"Ми зможемо це зробити (призупинити наші зобов'язання за договором) 2 лютого", - сказала заступник державного секретаря США Андреа Томпсон. "Ми зробимо оголошення, виконаємо всі ті кроки, які необхідно зробити для припинення наших зобов’язань і подальшого виходу з договору", - зазначила Томпсон, пише Reuters.

Припинення дотримання договору розв'яже руки американським військовим, сказала Томпсон.

"Ми тоді також зможемо проводити науково-дослідні роботи та працювати над системами, які ми не могли використовувати, оскільки ми дотримувалися договору", - сказала вона.

Після формального оголошення процес виходу з угоди займе 6 місяців.

Нагадаємо, що зустріч заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова із заступником держсекретаря США Андреа Томпсон не сприяла просуванню щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.

Вашингтон висунув Москві ультиматум. Зокрема, якщо Росія не візьметься за виконання своїх зобов'язань за договором, то 2 лютого США вийдуть з ДРСМД. Пізніше МЗС Росія назвав ультиматум США неприйнятним.

Вашингтон звинувачує Москву в порушенні договору через розроблену в РФ крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер". Вашингтон і НАТО вважають, що ця система підпадає під дію договору, Москва це заперечує.

Договір був підписаний лідерами США і СРСР в 1987 році і зобов'язував сторони відмовитись від виробництва, використання і зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) та малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Нещодавно, супутникові знімки зафіксували нове розміщення Росією ракет і пускових установок "Іскандер" поблизу кордону з Україною.