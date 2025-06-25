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ПОЛІТИКА

Вашингтон стримує санкції, щоб залишити шанс на діалог з рф — Рубіо

25 червня 2025, 13:12
Вашингтон стримує санкції, щоб залишити шанс на діалог з рф — Рубіо
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Україна та її союзники сподіваються переконати президента США посилити антиросійські обмеження.

Президент США Дональд Трамп поки не підтримує заклики Європи посилити санкції проти росії, оскільки Вашингтон, як і раніше, хоче зберегти можливість для переговорів про мирну угоду, заявив у середу, 25 червня, держсекретар Штатів Марко Рубіо.

Про це повідомляє Politico.

"Якщо ми зробимо те, що всі тут хочуть, а саме візьмемо і придушимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість говорити з ними про припинення вогню, і хто тоді з ними буде говорити?", - сказав Рубіо в кулуарах саміту НАТО.

За словами американського держсекретаря, Трамп “знатиме правильний час і місце” для нових економічних санкцій, і адміністрація президента США працює з Конгресом, аби надати главі Білого дому “відповідну гнучкість”. 

Але як тільки санкції будуть запроваджені, додав Рубіо, це означатиме, що вікно для переговорів з росією, швидше за все, буде “зачинене”.

"Якщо він це зробить, ви практично визнаєте, що переговори найближчим часом не відбудуться", - сказав держсекретар США.

"Ми будемо продовжувати взаємодію. У тому сенсі, що якщо у нас є можливість змінити ситуацію і посадити їх за стіл переговорів, ми нею скористаємося”, - додав він.

Наразі переговори з рф зайшли в глухий кут. москва вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою, заявив Рубіо, додавши, що з цією оцінкою Вашингтон не погоджується.

"Ми вважаємо, що росіяни намагатимуться досягти на полі бою того, чого вимагали за столом переговорів, тобто певних територій, [збереження] адміністративних кордонів цих територій тощо. Ми вважаємо, що їм буде значно важче досягти цього, ніж вони думають", - сказав він. 

СШАпереговорисанкціі проти росіївійна в УкраїніМарко Рубіо

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