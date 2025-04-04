Критики вказують на те, що команда США не може зрівнятися з досвідченими російськими дипломатами, які мають десятиліття досвіду переговорів.

Аналітики стверджують, що американські переговорники поступаються росіянам на переговорах щодо війни в Україні. Адміністрація Дональда Трампа двічі заявляла про значний прогрес у мирних переговорах, зокрема щодо часткового припинення вогню стосовно енергетичної інфраструктури та в акваторії Чорного моря. Проте всі сторони згодом представили значно різні інтерпретації цих домовленостей, і бойові дії продовжуються.

Про це пише The Washington Post.

Спочатку Україна та США говорили про припинення вогню щодо всієї цивільної інфраструктури, тоді як росія стверджувала, що це стосується лише енергетичної інфраструктури. В обох випадках кожна зі сторін звинувачувала іншу в порушенні угоди. У своєму виступі президент Трамп заявив: "росія та Україна добре співпрацюють з нами. Але ми повинні зупинити це".

Це був конфлікт, який Трамп обіцяв вирішити за 24 години, але реальні результати переговорів значно підірвали довіру до процесу і до неупередженості американських посередників. Нещодавно Трамп навіть обурився, що Володимир Путін поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського та заявив про прагнення замінити його до початку мирних переговорів.

Томас Грем, старший директор з питань росії в Раді національної безпеки при адміністрації Буша, зазначив: "Я думаю, що це свідчить про те, що адміністрація Трампа дуже прагне показати прогрес і приховати майбутні виклики".

Стів Віткофф, спеціальний представник Трампа, назвав переговори між путіним і Трампом "епічними" та "трансформаційними", однак за даними опитувань, 75% українців вважають, що мирна угода під керівництвом Трампа буде несправедливою або частково несправедливою.

Адміністрація Трампа вже на самому початку переговорів відмовилася від деяких важливих інструментів впливу, таких як нормалізація відносин з москвою і фактичне визнання російського контролю над окупованими територіями, а також заборона для України вступати в НАТО. Це викликало серйозні побоювання щодо неупередженості переговорів.

Критики вказують на те, що команда США не може зрівнятися з досвідченими російськими дипломатами, які мають десятиліття досвіду переговорів. російська делегація включала таких осіб, як Сергій Лавров, Юрій Ушаков, Григорій Карасін і Сергій Бесєда, які є ветеранами міжнародної дипломатії. Водночас американська сторона на чолі зі Стівом Віткоффом, який не має досвіду роботи з росією, виглядає значно слабшою.

Попри те, що Трамп виразив своє обурення щодо путіна, його адміністрація все одно пропонує росії важливі поступки. Приміром, Кирило Дмитрієв, близький соратник путіна, став найвищим російським чиновником, який відвідав Вашингтон після вторгнення росії в Україну в 2022 році, і провів переговори з Віткоффом.

росія використовує кожну можливість для маніпулювання процесом. Наприклад, путін оприлюднив непідтверджену інформацію про те, що велика група українських солдатів потрапила в оточення, яку Трамп без критики повторив. Після того, як США оголосили про припинення вогню в енергетичній та портовій інфраструктурі, кремль швидко змінив умови, заявивши, що це стосується лише енергетичних об’єктів.

Олександр Габуєв, директор Євразійського центру Карнегі, зазначив: "Для росіян це дуже легка команда, і вони, безумовно, бігають навколо своїх американських колег". Він також додав, що успіх росії полягає в тому, щоб переконати адміністрацію Трампа працювати над покращенням відносин із москвою паралельно з мирними переговорами.

Зараз обидві сторони намагаються скористатися перевагою в переговорному процесі. росія прагне звинуватити Україну у зриві мирного процесу, а США можуть припинити підтримку, що відчинить двері для військової перемоги росії. Україна, в свою чергу, намагається протистояти цьому.

Грем підсумував: "Питання в тому, чи вистачить в адміністрації терпіння продовжувати ці переговори і чи зможуть вони вести переговори таким чином, щоб добитися від російської сторони поступок".