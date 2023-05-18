Вашингтон вважає, що наступні п’ять місяців війни будуть вирішальними для України – FT

Якщо за цей час у ЗСУ не буде успіхів на фронті, Захід до осені може тиснути на Україну задля початку переговорів.

Наступні п'ять місяців війни в Україні можуть стати чи не останнім шансом українських військ переламати хід бойових дій повністю на свою користь.

Про це йдеться у статті Financial Times із посиланням на джерела серед високопосадовців США.

"Деякі союзники, які підтримують регулярні контакти зі США щодо питання України, кажуть, що Вашингтон вважає наступні п'ять місяців вирішальними для конфлікту і останнім реальним шансом для Києва змінити ситуацію на місцях", – йдеться у матеріалі.

Джерела видання в адміністрації президента США Джо Байдена кажуть, що союзники Києва почали побоюватися, що невдовзі досягнуть максимуму в питанні військової допомоги для України.

У статті зазначається, що затверджених на сьогодні пакетів допомоги для України має вистачити на період до п'яти місяців. Водночас, за словами одного з джерел видання, Захід зможе ще протягом двох років зберігати підтримку на поточному рівні.

Автор статті вказує – якщо українські сили не досягнуть успіхів на полі бою в наступні п'ять місяців, то восени Захід може почати чинити "величезний тиск" на Україну задля початку переговорів.