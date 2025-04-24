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Вашингтон вимагатиме від рф визнати право України на власну армію – Bloomberg

24 квітня 2025, 19:32
Вашингтон вимагатиме від рф визнати право України на власну армію – Bloomberg
Фото: UNSPLASH
У США також хочуть, щоб рф повернула Україні контроль над ЗАЕС
США збираються вимагати від Росії визнати право України на власну армію та оборонну промисловість у рамках угоди щодо завершення війни.
 
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з ходом обговорень у Вашингтоні.
 
Зазначається, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф може порушити це питання під час наступної зустрічі з російським диктатором путіним.
 
В агентстві підкреслили, що згода дозволити Україні мати власну армію означала б те, що путіну доведеться відмовитися від своєї мети з демілітаризації країни. Ба більше, це ознака, що адміністрація Трампа готова домагатися деяких поступок від москви, а не тільки від Києва, щоб завершити війну.
 
В агентстві додали, що США також хочуть, щоб росія повернула Україні контроль над Запорізькою АЕС, яку вона захопила на початку повномасштабного вторгнення. За словами джерел, після цього об'єкт планують передати під контроль Вашингтона, щоб забезпечувати енергією обидві сторони. Проте деталі американського плану все ще можуть змінитися.
 
Крім того, джерела розповіли журналістам, що США хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро і повернути окуповані росією території в Харківській області. Путін же вимагає визнати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області територіями рф, хоча росіянам так і не вдалося окупувати ці регіони повністю.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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