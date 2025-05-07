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ПОЛІТИКА

Вашингтон закликає до переговорів, але визнає: вимоги росії – надмірні

07 травня 2025, 17:25
Вашингтон закликає до переговорів, але визнає: вимоги росії – надмірні
Wikipedia
Сполучені Штати Америки хочуть, щоб росія та Україна почали прямі перемовини щодо припинення війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що під час мирних переговорів про закінчення війни в Україні росія вимагає "надто багато".

Про це Венс сказав під час Мюнхенської зустрічі лідерів у Вашингтоні, передає Politico.

Венс сказав, що зараз США зосереджуються на довгостроковому врегулюванні війни, оскільки росія відхилила заклик США до 30-денного припинення вогню. москва заявила, що така тимчасова пауза не відповідає її стратегічним інтересам, оскільки це нібито дозволить Україні перегрупуватися.

Але він наголосив, що росії, ймовірно, доведеться піти на поступки — ознака того, що адміністрація Трампа готова до більш агресивної політики щодо президента росії владіміра путіна, зазначає Politico.

"росіяни вимагають певного набору вимог, певного набору поступок, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони вимагають забагато", – сказав Венс.

Він каже, що позиція України в цьому питанні також важлива, тож США намагаються зрозуміти вимоги України для того, щоб розпочати переговори для припинення війни. Наступний крок — досягти згоди на прямі переговори між Україною та росією.

"Ми хотіли б, щоб і росіяни, і українці домовилися про деякі основні принципи, як сісти та поговорити один з одним. Це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити", — каже віцепрезидент США.

Венс сказав, що розрив між вимогами росії та України досі залишається великим. Тож сторони мають погодити вимоги між собою. Він визнає, що США неможливо бути посередником у цьому питанні без принаймні деяких прямих переговорів між росією та Україною.

За словами Венса, що США відчувають "розчарування" обома сторонами, адже під час прямих переговорів росія та Україна "щонайменш 30 хвилин розповідають про історичні передумови" війни. Він сказав, що "війни мають історичне підґрунтя", та для завершення конфлікту необхідно "рухатися вперед".

СШАвійнапереговориперемир'яДжей Ді Венс

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