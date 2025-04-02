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ПОЛІТИКА

Вашингтон закликає ЄС не обмежувати закупівлі американської зброї

02 квітня 2025, 09:48
Вашингтон закликає ЄС не обмежувати закупівлі американської зброї
Фото: РБК-Україна
Повідомлення, передані Вашингтоном останніми тижнями, пролунали в той момент, коли ЄС робить кроки в розвитку європейської збройової промисловості.

Американські офіційні особи у розмовах з європейськими колегами заявили, що вони хочуть, щоб країни Європи продовжувати купувати зброю в США попри нещодавні кроки Європейського Союзу, спрямовані на обмеження участі американських виробників у тендерах на постачання зброї.

Про це повідомили Reuters.

Повідомлення, передані Вашингтоном останніми тижнями, пролунали в той момент, коли ЄС робить кроки в розвитку європейської збройової промисловості, одночасно обмежуючи закупівлі деяких видів американської зброї.

Джерела агентства розповіли, що 25 березня держсекретар США Марко Рубіо сказав міністрам закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, що Сполучені Штати хочуть продовжувати брати участь в оборонних закупівлях країн ЄС.

За словами двох джерел, Рубіо сказав, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде негативно сприйнято Вашингтоном.

Один із дипломатів із Північної Європи, який не брав участі в зустрічі,сказав, що американські посадовці також нещодавно повідомили їм, що будь-яке виключення із закупівель зброї в ЄС буде розцінено як недоречне.

Неназваний представник Держдепу розповів, що Рубіо планує обговорити очікування того, що країни ЄС продовжать купувати американську зброю, під час свого візиту до Брюсселя цього тижня, де він братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Представник Держдепартаменту заявив, що президент США Дональд Трамп вітає нещодавні зусилля європейських союзників "зміцнити свій оборонний потенціал і взяти на себе відповідальність за власну безпеку", але застеріг від створення нових бар'єрів, що унеможливлять участь американських компаній у європейських оборонних проєктах.

ЄвропаСШАзброяоборона

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