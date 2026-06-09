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ПОЛІТИКА

Вашингтон закликав Лондон не забороняти соцмережі для дітей

09 червня 2026, 18:50
Вашингтон закликав Лондон не забороняти соцмережі для дітей
Фото: з відкритих джерел
Білий дім виступає за батьківський контроль замість прямих заборон, попри плани Стармера оголосити обмеження вже наступного тижня.

Сполучені Штати закликали британський уряд не запроваджувати заборону на використання соцмереж для дітей до 16 років, аргументуючи це ризиком "непропорційного навантаження" на американські технологічні компанії.

Про це повідомляє The Guardian.

У зверненні до уряду Британії Білий дім виступив проти "універсальних урядових обмежень" та "грубих регуляторних інструментів". Американська сторона також зазначила, що вікові обмеження для 13-16-річних не є ефективними. "Технічні методи, розроблені для розрізнення неповнолітніх від дорослих, не можна просто перепрофілювати для молодших вікових груп. Батьківське підтвердження може бути найпрактичнішим шляхом", – йдеться у повідомленні посольства США в Лондоні.

Адміністрація Трампа закликала Британію надати батькам "надійні інструменти" для керування налаштуваннями та обліковими записами своїх дітей, а також вимагати від платформ пропонувати здоровий онлайн-досвід замість прямих заборон. Білий дім також висловив стурбованість тим, що Британія та ЄС обирають регуляторний шлях, який зосереджується на американських технологічних компаніях. Посадовці адміністрації, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, називають такий підхід "відступом свободи слова".

Тим часом очікується, що Стармер вже наступного тижня оголосить про заборону деяких додатків соцмереж, обмеження розмов з незнайомцями на ігрових платформах, а також можливе обмеження використання чат-ботів зі штучним інтелектом.

СШАдітисоцмережіБританія

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