Вашингтон занепокоєний можливою співпрацею росії та хуситів у постачанні озброєнь

Цей можливий крок може призвести до подальшого загострення на Близькому Сході.

США стурбовані тим, що росія може поставити ракети підтримуваним Іраном єменським бойовикам-хуситам.

Про це заявив спецпосланець США по Ємену Тім Лендеркинг, якого цитує Bloomberg.

За його словами, цей можливий крок може призвести до подальшого загострення на Близькому Сході, посиливши одне з угруповань, що воюють проти Ізраїлю.

"Ми стривожені цим. Будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами була б дуже дестабілізуючою", – сказав Лендеркінг, відповідаючи на запитання про повідомлення, що росія веде переговори про постачання хутистам сучасних протикорабельних ракет "Яхонт".

За словами американськогодипломата, зухвалість хуситів, які продовжують нападати на судна в Червоному морі, підриває зусилля, спрямовані на досягнення постійної мирної угоди в Ємені.

"Це не узгоджується з тим, щоб бути партнером заради миру", – додав Лендеркінг.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що представники рф і хусити провели щонайменше дві зустрічі в Тегерані цього року і планують подальші переговори.

За даними CNN, у липні росія призупинила плани постачання ракет та іншого військового обладнання хуситам після того, як Саудівська Аравія переконала кремль не робити цього.

Як відомо, з листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити почали атакувати торгові судна довкола Аравійського півострова, наполягаючи, що їхньою ціллю є "судна, пов’язані з Ізраїлем". Ці атаки поставили під загрозу найкоротший морський шлях з Азії до Європи і відповідні ланцюжки постачання.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.