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ПОЛІТИКА

Вашингтон зупиняє замовлення Patriot, доки Київ не отримає фінансову допомогу

20 червня 2024, 14:04
Вашингтон зупиняє замовлення Patriot, доки Київ не отримає фінансову допомогу
Фото: timesofisrael.com
Про рішення США буде оголошено в четвер, 20 червня.

Сполучені Штати мають намір призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них доти, доки Україна не отримає достатньо коштів для захисту від повітряних атак росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Джерела видання повідомили, що про рішення США буде оголошено в четвер, 20 червня. Минулого тижня президент Джо Байден заявив в Італії, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну. До їх числа увійдуть ракетні батареї Patriot, яких Київ вимагає після того, як росія посилила ракетні та безпілотні атаки на його електростанції.

Оголошення США в четвер закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і забезпечить Україні отримання систем Patriot, необхідних для захисту її міст і критично важливої інфраструктури, повідомили виданню двоє людей, обізнаних про рішення.

Польща, Румунія і Німеччина входять до переліку європейських країн із відкритими замовленнями на системи Patriot, які ще не поставлені. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

Протиповітряна оборона, а саме системи Patriot, здатні перехоплювати балістичні ракети росії, залишаються нагальною потребою України в поточній складній ситуації.

Наразі лише Німеччина висловила готовність надати одну батарею Patriot, що стане вже третьою системою, переданою цією країною.

СШАвійнадопомога УкраїніPatriot

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