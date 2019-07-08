Ватажок "ЛНР" запросив Зеленського на переговори
"Якщо він (Зеленський - ред.) вирішить приїхати до нас, ми зустрінемо його відповідно до Міжнародного протоколу. За своє життя йому боятися зовсім не варто, нехай приїжджає до нас, і ми поговоримо про те, як можна швидше встановити мир на Донбасі для того, щоб зупинити це божевілля", - заявив Пасічник, повідомляє LB.ua.
Він зазначив, що на сьогодні основне завдання сторін - "припинити стрілянину, розвести важке озброєння і сідати за стіл переговорів".
"Неприпустимо, щоб мирні розсудливі розумні люди гинули незрозуміло навіщо, незрозуміло за що і незрозуміло заради чого", - зазначив ватажок "ЛНР".
"Я вважаю це потрібно зупинити і домогтися цього можна тільки під час прямих переговорів. Тому ласкаво просимо, нехай приїжджає і безпеку йому ми, звичайно ж, забезпечимо", - сказав Пасічник.
Пасічник наголосив, що прямі переговори повинні стати першим кроком до встановлення миру на Донбасі.
Варто зазначити, що представники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" не є стороною переговорів у Мінську.
Нагадаємо, що терористи "ЛНР" перейшли через міст у Станиці і заявили про свої права. Вони нахамили очільнику Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Юрію Золкіну та заявили, що за Мінськими угодами Станиця та Щастя "їхні".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн