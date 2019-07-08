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Ватажок "ЛНР" запросив Зеленського на переговори

"Ми поговоримо про те, як можна швидше встановити мир на Донбасі для того, щоб зупинити це божевілля"
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник запросив президента України Володимира Зеленського на переговори до Луганська.
Ватажок "ЛНР" запросив Зеленського на переговори Леонід Пасічник. Фото: з відкритих джерел

"Якщо він (Зеленський - ред.) вирішить приїхати до нас, ми зустрінемо його відповідно до Міжнародного протоколу. За своє життя йому боятися зовсім не варто, нехай приїжджає до нас, і ми поговоримо про те, як можна швидше встановити мир на Донбасі для того, щоб зупинити це божевілля", - заявив Пасічник, повідомляє LB.ua.

Він зазначив, що на сьогодні основне завдання сторін - "припинити стрілянину, розвести важке озброєння і сідати за стіл переговорів".

"Неприпустимо, щоб мирні розсудливі розумні люди гинули незрозуміло навіщо, незрозуміло за що і незрозуміло заради чого", - зазначив ватажок "ЛНР".

"Я вважаю це потрібно зупинити і домогтися цього можна тільки під час прямих переговорів. Тому ласкаво просимо, нехай приїжджає і безпеку йому ми, звичайно ж, забезпечимо", - сказав Пасічник.

Пасічник наголосив, що прямі переговори повинні стати першим кроком до встановлення миру на Донбасі.

Варто зазначити, що представники самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" не є стороною переговорів у Мінську.

Нагадаємо, що терористи "ЛНР" перейшли через міст у Станиці і заявили про свої права. Вони нахамили очільнику Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Юрію Золкіну та заявили, що за Мінськими угодами Станиця та Щастя "їхні".

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