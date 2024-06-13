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Ватикан анонсував зустріч Папи Римського і Зеленського

13 червня 2024, 18:13
Ватикан анонсував зустріч Папи Римського і Зеленського
Фото:i.lb.ua
Вони зустрінуться під час саміту G7.

Папа Римський Франциск і президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 червня, проведуть зустріч в Італії.

Про це пише Vatican News з посиланням на пресслужбу Святого Престолу.

Папу запросили на саміт "Великої сімки". Уже завтра у нього заплановані двосторонні переговори з гендиректором МВФ, президентами України та Франції, а також із прем'єром Канади. Після цього він виступить на сесії, присвяченій штучному інтелекту.

Крім того, Франциск зустрінеться з лідерами Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Бразилії, Кенії та Алжиру, а також прем'єр-міністром Індії. Увечері Папа полетить до Ватикану.

 

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