Ватикан назвав дату початку конклаву

Кандидат має набрати щонайменше дві третини голосів усіх кардиналів-учасників, аби стати понтифіком

Конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського, розпочнеться 7 травня.

Про це повідомляє Vatican News.

Рішення було ухвалено понеділок, 28 квітня, на п'ятій Генеральній Конгрегації.

Вибори проходитимуть в Сикстинській капелі Ватикану, яка в ці дні залишається закритою для відвідувачів.

Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.

На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.