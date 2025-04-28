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Ватикан назвав дату початку конклаву

28 квітня 2025, 16:53
Ватикан назвав дату початку конклаву
Фото: vaticannews.va
Кандидат має набрати щонайменше дві третини голосів усіх кардиналів-учасників, аби стати понтифіком

Конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського, розпочнеться 7 травня.

Про це повідомляє Vatican News.

Рішення було ухвалено понеділок, 28 квітня, на п'ятій Генеральній Конгрегації.
 
Вибори проходитимуть в Сикстинській капелі Ватикану, яка в ці дні залишається закритою для відвідувачів.
 
Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.
 
На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.
ВатиканПапа Римський

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