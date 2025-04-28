Ватикан назвав дату початку конклаву
28 квітня 2025, 16:53
Фото: vaticannews.va
Кандидат має набрати щонайменше дві третини голосів усіх кардиналів-учасників, аби стати понтифіком
Конклав, на якому кардинали оберуть нового Папу Римського, розпочнеться 7 травня.
Про це повідомляє Vatican News.
Рішення було ухвалено понеділок, 28 квітня, на п'ятій Генеральній Конгрегації.
Вибори проходитимуть в Сикстинській капелі Ватикану, яка в ці дні залишається закритою для відвідувачів.
Нагадаємо, у Ватикані офіційно завершилася церемонія прощання з Папою Римським Франциском. Труну з тілом понтифіка було закрито під час урочистого обряду в соборі Святого Петра. Цей момент став кульмінацією триденної прощальної церемонії, яку відвідали близько 250 тисяч людей.
На площі Святого Петра у Ватикані зібралося близько 50 світових лідерів, 170 офіційних делегацій з усього світу, а також тисячі віруючих, щоб попрощатися з Папою Римським Франциском.