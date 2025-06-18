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CУСПІЛЬСТВО

Ватикан занепокоєний впливом штучного інтелекту на людство

18 червня 2025, 14:45
Ватикан занепокоєний впливом штучного інтелекту на людство
джерело facebook.com/vaticannews
Після обрання на пост глави Ватикану, Лев XIV позиціонує себе як захисника базових людських цінностей в умовах стрімкого технологічного прогресу.

Штучний інтелект став однією з ключових тем першого звернення Папи Лева XIV до колегії кардиналів у Ватикані. Новий глава католицької церкви вважає, що ШІ представляє серйозні виклики для людства і соціальних основ суспільства.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Лев XIV черпає натхнення у свого тезки - Лева XIII, який наприкінці XIX століття захищав права робітників в умовах індустріальної революції. Сучасний понтифік робить ставку на захист людини в епоху цифрової трансформації.

Після обрання на пост глави Ватикану, Лев XIV позиціонує себе як захисника базових людських цінностей в умовах стрімкого технологічного прогресу.

Його акцент на ШІ відображає зростаючі суспільні побоювання: від масового зникнення професій до проблем конфіденційності та посилення нерівності.

Це перегукується з соціальною позицією Лева XIII, який в епоху "позолоченого століття" виступав за права найманих робітників і соціальну справедливість.

"У світі, де домінують технології, ми маємо пам'ятати, що істинною мірою прогресу залишається людська гідність, а не сам прогрес заради прогресу", - наголошує Папа Римський.

У Ватикані впевнені, що вплив ШІ на охорону здоров'я, ринок праці та розподіл влади між техногігантами потребує термінової етичної та правової оцінки. І церква готова долучитися до формування таких підходів.

Компанії на кшталт Google, Microsoft та інших IT-гігантів, за даними ЗМІ, вже намагаються налагодити діалог із новим понтифіком, щоб схилити його до більш позитивного сприйняття технологій.

Але експерти впевнені: від того, яку позицію займе Лев XIV найближчими місяцями, залежатиме, чи стане Ватикан союзником технологічних реформ або моральною противагою неконтрольованим інноваціям.

Згідно з дослідженням Оксфордського інституту за 2023 рік, 47% робочих місць у розвинених країнах перебувають у зоні високого ризику автоматизації через розвиток ШІ та робототехніки. Це підкреслює терміновість обговорення етичних і соціальних наслідків.

Ватиканштучний інтелектПапа Римський Лев XIV

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