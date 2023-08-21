Ватикан звинуватив Євросоюз, що той робить замало для завершення війни

Посланець Папи Римського вважає, що мир не може бути досягнутий за допомогою зброї, лише за допомогою діалогу.

Посланець Папи Римського розкритикував Євросоюз, який на його думку мало робить для припинення війни саме шляхом переговорів.



Про це заявив посланець Папи Римського з питань миру в Україні кардинал Маттео Дзуппі, повідомляє BR24.

"ЄС робить занадто мало, він повинен робити набагато більше. ЄС має всіляко підтримувати мирні ініціативи", - заявив він.

Кардинал Дзуппі, після прохання Франциска стати його мирним посланцем, вже відвідав Київ на початку червня для переговорів з президентом Володимиром Зеленським, а пізніше поїхав до москви. Після повернення з рф Дзуппі заявив, що насправді мирного плану Ватикану не існує, як і не існує посередництва, "Існує велике прагнення, щоб насильство припинилося і щоб людське життя можна було зберегти, починаючи з захисту найменших".