Ватиканський конклав починає обирати нового Папу Римського

У середу буде лише одне голосування

Сьогодні кардинали-католики розпочнуть обирати нового Папи Римського, ізолюючись від світу.

У ритуалі, що сягає корінням у середньовіччі, кардинали після публічної меси в базиліці Святого Петра увійдуть до розписаної фресками Сікстинської капели Ватикану та розпочнуть свій таємний конклав для обрання наступника Папи Франциска, який помер минулого місяця.

Протягом століть жодного Папу не обирали в перший день конклаву, тому голосування може тривати кілька днів, перш ніж один із “принців Церкви в червоних капелюхах” отримає необхідну більшість у дві третини, щоб стати 267-м понтифіком.