Вавилон включили в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Таке рішення прийнято у п'ятницю, 5 липня, на 43-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини, що проходить в Баку, повідомляє LB.ua.
Ірак протягом практично трьох десятиліть докладав зусиль, щоб Вавилон був внесений до списку ЮНЕСКО.
Вавилон - одне з міст Стародавньої Месопотамії, що розташовувався в історичній області Аккад. Він був важливим політичним, економічним, культурним і релігійним центром Стародавнього світу.
Стародавнє місто було столицею двох видатних царів стародавності - Хаммурапі (1793-1750 до н.е.), який ввів один з найперших в світі звід законів, і Навуходоносора (605-562 до н.е.), який створив Висячі сади Вавилона, вважаються одним з семи чудес Світу.
Зараз руїни міста розташовані за 90 км на південь від Багдада. Територія руїн становить 10 кв. км. Були проведені археологічні розкопки лише 15% від загальної території.
Вавилон був оголошений археологічною пам'яткою в 1935 році.
Нагадаємо, що ЮНЕСКО додала до щорічного списку нематеріальної культурної спадщини музичний стиль реґі та гру герлінг.
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