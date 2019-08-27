Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вайнштейну висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях

Це сталося 26 серпня у суді в Нью-Йорку
Американському кінопродюсеру Харві Вайнштейну, якому раніше вже пред'явили два звинувачення в злочинах сексуального характеру, висунули два нових звинувачення в сексуальних домаганнях. Вайнштейн заявив, що не визнає себе винним.
Вайнштейну висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях Фото: cloudfront.net

Коли суддя запитав 67-річного Вайнштейна, чи хоче він стати перед судом, той засміявся і сказав: "Не дуже", повідомляє "Голос Америки".

Спочатку очікувалося, що судовий процес почнеться вже у вересні. Однак суддя відклав початок процесу до 6 січня 2020 року, щоб дати захисту Вайнштейна час підготуватися.

За даними американських ЗМІ, в нових звинуваченнях фігурують свідчення акторки Аннабелли Шиорра, відомої за роллю у телесеріалі "Клан Сопрано". У жовтні 2017 року, коли вона долучилася до руху #MeToo, акторка розповіла журналу New Yorker, що Вайнштейн зґвалтував її у неї вдома на Манхеттені в 1993 році.

Нагадаємо, з осені 2017 року 87 жінок, серед яких відомі акторки і моделі, публічно розповіли про домаганнях і сексуальне насильство з боку Гарві Вайнштейна. По трьох з цих випадків продюсеру пред'явили звинувачення у кримінальних злочинах. Також проти Вайнштейна подано низку цивільних позовів.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2019 09:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.