Вайнштейну висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях
Коли суддя запитав 67-річного Вайнштейна, чи хоче він стати перед судом, той засміявся і сказав: "Не дуже", повідомляє "Голос Америки".
Спочатку очікувалося, що судовий процес почнеться вже у вересні. Однак суддя відклав початок процесу до 6 січня 2020 року, щоб дати захисту Вайнштейна час підготуватися.
За даними американських ЗМІ, в нових звинуваченнях фігурують свідчення акторки Аннабелли Шиорра, відомої за роллю у телесеріалі "Клан Сопрано". У жовтні 2017 року, коли вона долучилася до руху #MeToo, акторка розповіла журналу New Yorker, що Вайнштейн зґвалтував її у неї вдома на Манхеттені в 1993 році.
Нагадаємо, з осені 2017 року 87 жінок, серед яких відомі акторки і моделі, публічно розповіли про домаганнях і сексуальне насильство з боку Гарві Вайнштейна. По трьох з цих випадків продюсеру пред'явили звинувачення у кримінальних злочинах. Також проти Вайнштейна подано низку цивільних позовів.
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