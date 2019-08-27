Вайнштейну висунули нові звинувачення у сексуальних домаганнях

Американському кінопродюсеру Харві Вайнштейну, якому раніше вже пред'явили два звинувачення в злочинах сексуального характеру, висунули два нових звинувачення в сексуальних домаганнях. Вайнштейн заявив, що не визнає себе винним.

Коли суддя запитав 67-річного Вайнштейна, чи хоче він стати перед судом, той засміявся і сказав: "Не дуже", повідомляє "Голос Америки".

Спочатку очікувалося, що судовий процес почнеться вже у вересні. Однак суддя відклав початок процесу до 6 січня 2020 року, щоб дати захисту Вайнштейна час підготуватися.

За даними американських ЗМІ, в нових звинуваченнях фігурують свідчення акторки Аннабелли Шиорра, відомої за роллю у телесеріалі "Клан Сопрано". У жовтні 2017 року, коли вона долучилася до руху #MeToo, акторка розповіла журналу New Yorker, що Вайнштейн зґвалтував її у неї вдома на Манхеттені в 1993 році.

Нагадаємо, з осені 2017 року 87 жінок, серед яких відомі акторки і моделі, публічно розповіли про домаганнях і сексуальне насильство з боку Гарві Вайнштейна. По трьох з цих випадків продюсеру пред'явили звинувачення у кримінальних злочинах. Також проти Вайнштейна подано низку цивільних позовів.