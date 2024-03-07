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Важливо підтримувати альянси, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів – Зеленський

07 березня 2024, 21:07
Важливо підтримувати альянси, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів – Зеленський
Це видно у час російської агресії проти всього того, що зробило Європу мирною та об’єднаною.

Президент України провів нараду з керівником Служби зовнішньої розвідки щодо поточних загроз і деяких чутливих напрямків нашої міжнародної роботи. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Продовжуємо роботу і з партнерами – провів зустріч із міністром оборони Великої Британії. Він сьогодні був з візитом в Україні. Я подякував за відчутне лідерство Британії в безпековій підтримці України, у посиленні нашої оборони та спільних можливостей світу захищатися від російської агресії. Сьогодні обговорили нашу подальшу взаємодію. Пріоритети очевидні: ППО, далекобійна зброя, артилерія. Постачання та спільне виробництво. І досягнення справедливості, щоб кожен російський убивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну”, - зазначив президент. 

Він додав, що Україна вже досягла з Великобританією історично безпрецедентного рівня співпраці - саме з Британією підписали першу двосторонню угоду про безпекові гарантії. 

Сьогодні ж погодив і кандидатуру Посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися”, - запевнив голова держави.

Сьогодні Володимир Зеленський підписав два укази про відзначення державними нагородами 520 військовослужбовців ЗСУ. 

Також сьогодні президент підписав указ про звільнення в запас строковиків – тих, хто був призваний на військову службу ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз на прохання військового командування потрібно кілька тижнів на підготовчі процедури – на заміну людей з погляду оборонних завдань, і з квітня строковики будуть відправлені в запас. Знаю, що частина з них підписали контракт щодо служби в Силах оборони. Я вдячний кожному.

Голова держави вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам загиблих Героїв. 

Сьогодні росія завдала чергового удару по Сумах. Є поранені. На жаль, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. російська держава обов’язково відповість за це зло. Наші воїни забезпечать відповідальність терористів”, - запевнив Верховний головнокомандувач.

Президент України нагадав, що завершуються процедури щодо вступу Швеції в НАТО.

Зараз, у час російської агресії проти всього того, що зробило Європу мирною та об’єднаною, кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси й партнерства, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів”, - підкреслив Зеленський.

війна в Україніросія окупантибезпека в ЄвропіЗеленський.

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