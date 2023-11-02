Важливо підтримувати Україну разом із союзниками по НАТО – заступниця Блінкена

Ліз Аллен розповіла про зусилля адміністрації Байдена на переконання конгресменів виділити допомогу Україні та Ізраїлю.

Для Сполучених Штатів Америки критично важливо разом із союзниками НАТО підтримувати Україну.

Про це завила заступниця держсекретаря США Ліз Аллен в інтерв'ю РСЕ/РС.

При цьому вона додала, що Вашингтон також спрямовує допомогу Ізраїлю, а частково вона адресована палестинцям у Секторі Газа.

За словами Аллен, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін у сенатському комітеті переконливо пояснили, чому необхідно збільшити допомогу Україні поряд із ресурсною підтримкою Ізраїлю. Заступниця Блінкена зазначила, що ці виступи стали частиною зусиль адміністрації Байдена щодо переконання конгресменів схвалити додаткове фінансування України та Ізраїлю. Йдеться про 106 мільярдів доларів.

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон наполягає на тому, щоб запити від Ізраїлю та України розглядали окремо. У такому разі Палата представників зможе провести ці питання через голосування. На запитання, чи зможе адміністрація Байдена перемогти у цій політичній дискусії, Аллен заявила: «Так, чи зможе. Ми на цьому наполягатимемо».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес підтримати допомогу Україні та Ізраїлю, затвердивши новий загальний пакет підтримки більш ніж на 105 мільярдів доларів, який включає понад 61 мільярд доларів Києва. Новий речник Палати представників Майк Джонсон наполягає на тому, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядалися окремо.