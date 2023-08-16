Популярна платформа була створена ще у 2017-му році й відома спортивними ставками. Проте, з появою інших розділів на сайті з’явилась можливість VBET скачати на ПК чи мобільний телефон. Детальний гайд по ігровим клієнтам майданчика слід шукати тут.

Розглянемо основні привілеї нового застосунку від VBET та які взагалі десктопні програми може запропонувати платформа своїм користувачам.

Як можна VBET скачати у вигляді стаціонарного клієнта

Перед тим як розглянути основні можливості оновленого додатка варто одразу зазначити, що під десктопним клієнтом ВБЕТ на ПК мається на увазі саме покерна кімната. У платформи немає єдиного застосунку для всіх сегментів оператора. Саме тому, для гри через комп'ютер в онлайн-казино чи спортивні ставки на цьому майданчику слід використовувати інтернет-браузер.

До недавніх пір схожа історія була і з покер-румом. Додаток VBET був в наявності, проте працював з деякими збоями й для стабільної гри краще було використовувати браузерну версію. Дуже скоро представники платформи оновили версію свого стаціонарного клієнта й користувачі знову отримали можливість встановити на свій ПК покерну кімнату цього оператора.

Для завантаження руму варто просто віднайти на офіційному сайті майданчика розділ “Покер” й потім вибрати пункт “Завантажити” на новій сторінці. Далі все стандартно: відкрити файл для встановлення клієнта та дочекатись завершення процесу інсталяції програми на ПК.

Якщо ж брати до уваги додаток ВБЕТ Android чи iOS, то тут нічого не змінилося. Як і раніше, платформа пропонує своїм користувачам веб-застосунок, який при запуску зі смартфона одразу перенаправляє юзера на покерний розділ сайту через мобільний браузер. При цьому, така версія нічим не поступається у функціоналі стаціонарній програмі, а якщо використати функцію запам’ятовування пароля, то можна запускати покерну кімнату через мобільний пристрій у декілька кліків.

Окрім цього, поціновувачі азарту можуть скачати VBET для бетингу у вигляді повноцінного додатка. Зовсім нещодавно у нього трохи змінилася назва й зараз його можна знайти в офіційних інтернет-магазина мобільних програм під назвою VBET UA.

Перед тим, як завантажувати один із десктопних клієнтів цієї платформи, варто переконатись, що гемблер робить це із перевіреного джерела. В інтернеті є фішингові ресурси, які можуть пропонувати фейкову версію стаціонарної програми для ПК чи смартфону.

Додаток VBET: привілеї десктопної програми

Якщо покерист встановить на свій ПК повноцінний додаток від цієї платформи, то зможе отримати певні переваги, ніж якби він грав у покерній кімнаті через браузер.

Головним плюсом, безумовно є те, що користувачу не потрібно щоразу переходити на офіційний сайт оператора, а завдяки опції “запам’ятати мене” відпадає потреба щоразу вводити дані для авторизації.

Наявність десктопної програми забезпечить стабільний зв’язок із платформою. При цьому, клієнт має приємну ігрову анімацію й невеликі системні вимоги до комп’ютерів.