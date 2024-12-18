Вбивство російського генерала демонструє, що українські спецслужби залишаються смертельно ефективними – The Economist

З початку війни українські агенти вбили десятки російських командирів, чиновників, колабораціоністів і пропагандистів, переважно на окупованих територіях.

Служба безпеки України, відома як СБУ, не гаяла часу. 16 грудня СБУ звинуватила генерала Ігоря Кіріллова, відповідального за російські сили ядерного, біологічного та хімічного захисту, у "масовому застосуванні" забороненої хімічної зброї в Україні. Наступного дня Кіріллов вже був мертвий, ставши жертвою вибуху, що відбувся рано вранці біля житлового будинку в москві.

Про це йдеться в матеріалі журналу The Economist.

Вбивство Кіріллова, можливо, є найбільш зухвалим і резонансним, здійсненим українцями сьогодні. Але воно не перше. Секретне П'яте управління контррозвідки СБУ, яке має мандат на здійснення цілеспрямованих вбивств за кордоном, і ГУР, українська військова розвідка, активно діють на російській території.

Обидва відомства мають розгалужені мережі та методи роботи всередині країни. Їхньою останньою мішенню, ймовірно, був Міхаіл Шацький, експерт з озброєнь, який допомагав росії модернізувати крилаті ракети, що використовувалися проти України, і якого застрелили минулого тижня біля його будинку.

"Вбивство Кіріллова показує, що українські спецслужби залишаються смертельно небезпечними. Українські агенти дали зрозуміти, що вони можуть обирати мішенню для своїх атак вищий командний склад російських збройних сил, навіть у москві. росія, яка не змогла організувати подібну кампанію всередині України, ймовірно, відреагує так, як вона це робила з початку війни: бомбардуванням українського цивільного населення", — підсумував The Economist.