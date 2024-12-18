Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Вбивство російського генерала демонструє, що українські спецслужби залишаються смертельно ефективними – The Economist

18 грудня 2024, 15:01
Вбивство російського генерала демонструє, що українські спецслужби залишаються смертельно ефективними – The Economist
Фото: Mash / Telegram
З початку війни українські агенти вбили десятки російських командирів, чиновників, колабораціоністів і пропагандистів, переважно на окупованих територіях.

Служба безпеки України, відома як СБУ, не гаяла часу. 16 грудня СБУ звинуватила генерала Ігоря Кіріллова, відповідального за російські сили ядерного, біологічного та хімічного захисту, у "масовому застосуванні" забороненої хімічної зброї в Україні. Наступного дня Кіріллов вже був мертвий, ставши жертвою вибуху, що відбувся рано вранці біля житлового будинку в москві.

Про це йдеться в матеріалі журналу The Economist.

Вбивство Кіріллова, можливо, є найбільш зухвалим і резонансним, здійсненим українцями сьогодні. Але воно не перше. Секретне П'яте управління контррозвідки СБУ, яке має мандат на здійснення цілеспрямованих вбивств за кордоном, і ГУР, українська військова розвідка, активно діють на російській території.

Обидва відомства мають розгалужені мережі та методи роботи всередині країни. Їхньою останньою мішенню, ймовірно, був Міхаіл Шацький, експерт з озброєнь, який допомагав росії модернізувати крилаті ракети, що використовувалися проти України, і якого застрелили минулого тижня біля його будинку.

"Вбивство Кіріллова показує, що українські спецслужби залишаються смертельно небезпечними. Українські агенти дали зрозуміти, що вони можуть обирати мішенню для своїх атак вищий командний склад російських збройних сил, навіть у москві. росія, яка не змогла організувати подібну кампанію всередині України, ймовірно, відреагує так, як вона це робила з початку війни: бомбардуванням українського цивільного населення", — підсумував The Economist.

СБУрозвідкагенерали рф

Останні матеріали

Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Політика
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 08:59
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Політика
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 16:20
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Cуспільство
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 11:51
Про
Політика
Про "Трампомасковію" в Америці. Нова назва для нового режиму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 08:01
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Політика
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 15:27
Трамп і
Політика
Трамп і "відмова" від України. Не будьте надто мрійливими щодо його слів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється