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Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення

21-річний Северин Красиміров визнав себе винним
Суд в Болгарії засудив до 30 років за гратами Северина Красімірова, якого визнали винним у згвалтуванні та вбивстві особливо жорстоким і болісним способом журналістки Вікторії Марінової.
Вбивцю болгарської журналістки засудили до 30 років ув’язнення Фото: Facebook / Виктория Маринова

Такий вирок виніс 22 квітня суд першої існтанції в місті Русе. 21-річний Северин Красиміров визнав себе винним у згвалтуванні та убивстві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарський портал Darik News.

Нагадаємо, в болгарському місті Русе в зеленій зоні біля Дунаю знайшли мертвою журналіста та ведучу Вікторію Маринову. Міністр внутрішніх справ Болгарії Младен Маринов заявив, що перед смертю Маринова була зґвалтована.

Вікторія Маринова багато років вела на місцевому приватному телеканалі ТВН шоу про стиль життя, вона також була членом керівництва каналу. Кілька місяців тому вона стала вести програму журналістських розслідувань Детектор. Останній випуск програми було присвячено розслідуванню ймовірної корупції з участю приватних компаній, які нецільовим чином витрачали фінансування від Європейського союзу.

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23 04 2019 10:00
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