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Вбивцю співробітниці Одеського СІЗО засудили до довічного ув'язнення

Обвинувачений провину не визнав
Малиновський районний суд Одеси визнав винним обвинуваченого у вбивстві співробітниці Одеського СІЗО Василя Чемериза і засудив його до довічного ув'язнення.
Вбивцю співробітниці Одеського СІЗО засудили до довічного ув

"У судових засіданнях обвинувачений провину не визнав. Під час визначення виду і міри покарання обвинуваченому судом враховано ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, його вік і соціальне становище, характер, мотив та обставини скоєного злочину, а також обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання", - повідомляє прес-служба суду.

Вирок суду ще не набув чинності.

За даними слідства, 17 серпня 2017 року Чемериз, перебуваючи під вартою в Одеському слідчому ізоляторі, в приміщенні свинарника на території установи, завдав три удари ножем молодшому інспектору II категорії відділу режиму і охорони Олені Порошенко, від яких вона померла.

Після цього, він розчленував тіло, сховав його в баку для сміття, який викотив до адміністративної території установи.

Раніше Чемериз притягувався до відповідальності за статтями 187 і 115 КК України - розбій і умисне вбивство. Також у нього є судимість за зґвалтування.

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18 05 2019 17:56
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