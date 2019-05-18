Вбивцю співробітниці Одеського СІЗО засудили до довічного ув'язнення

Малиновський районний суд Одеси визнав винним обвинуваченого у вбивстві співробітниці Одеського СІЗО Василя Чемериза і засудив його до довічного ув'язнення.

"У судових засіданнях обвинувачений провину не визнав. Під час визначення виду і міри покарання обвинуваченому судом враховано ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, його вік і соціальне становище, характер, мотив та обставини скоєного злочину, а також обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання", - повідомляє прес-служба суду.

Вирок суду ще не набув чинності.

За даними слідства, 17 серпня 2017 року Чемериз, перебуваючи під вартою в Одеському слідчому ізоляторі, в приміщенні свинарника на території установи, завдав три удари ножем молодшому інспектору II категорії відділу режиму і охорони Олені Порошенко, від яких вона померла.

Після цього, він розчленував тіло, сховав його в баку для сміття, який викотив до адміністративної території установи.

Раніше Чемериз притягувався до відповідальності за статтями 187 і 115 КК України - розбій і умисне вбивство. Також у нього є судимість за зґвалтування.