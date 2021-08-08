Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Вчені NASA розкрили таємницю високих температур на Юпітері

Спостереження за планетою показали, що магнітне поле Юпітера знаходиться під сильним впливом сонячних вітрів
Вчені NASA досліджують "енергетичну кризу" на Юпітері і вважають, що вони розкрили таємницю несподівано високих температур на планеті.
Вчені NASA розкрили таємницю високих температур на Юпітері Фото: соцемережі

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Independent.

Зазначається, що Юпітер у п'ять разів далі від Сонця, ніж Земля, і тому його середня температура у верхніх шарах атмосфери повинна становити приблизно 73 градуси Цельсія. Замість цього, температура в умовах помірного клімату планети становить вражаючі 426 градусів за Цельсієм, і ця цифра залишала вчених дивуватися останні півстоліття.

"Ми виявили, що інтенсивне сяйво Юпітера, найпотужніше в Сонячній системі, відповідає за нагрівання верхніх шарів атмосфери всієї планети до дивно високих температур", - сказав Джеймс О'Донохью з Японського агентства аерокосмічних досліджень.

Полярне сяйво на Юпітері - це видимі спалахи світла, що виникають під час взаємодії заряджених частинок з атмосферою газового гіганта. Це те саме явище, яке створює на Землі північне сяйво.

"Ми також виявили дивну локалізовану область нагріву далеко від полярного сяйва - довгу смугу нагріву, несхожу на все, що ми бачили раніше", - сказав Том Сталлард, доцент планетарної астрономії в Університеті Лестера, який є співавтором документа про результати.

Також спостереження за планетою показали, що магнітне поле Юпітера знаходиться під сильним впливом сонячних вітрів (потоки високоенергетичних часток від Сонця) і що окремі магнітні поля від вітрів стискаються, зустрічаючись з Юпітером.

Читайте також: Hubble знайшов водяну пару на супутнику Юпітера

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2021 16:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.