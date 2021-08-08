Вчені NASA розкрили таємницю високих температур на Юпітері

Спостереження за планетою показали, що магнітне поле Юпітера знаходиться під сильним впливом сонячних вітрів

Вчені NASA досліджують "енергетичну кризу" на Юпітері і вважають, що вони розкрили таємницю несподівано високих температур на планеті.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Independent.

Зазначається, що Юпітер у п'ять разів далі від Сонця, ніж Земля, і тому його середня температура у верхніх шарах атмосфери повинна становити приблизно 73 градуси Цельсія. Замість цього, температура в умовах помірного клімату планети становить вражаючі 426 градусів за Цельсієм, і ця цифра залишала вчених дивуватися останні півстоліття.

"Ми виявили, що інтенсивне сяйво Юпітера, найпотужніше в Сонячній системі, відповідає за нагрівання верхніх шарів атмосфери всієї планети до дивно високих температур", - сказав Джеймс О'Донохью з Японського агентства аерокосмічних досліджень.

Полярне сяйво на Юпітері - це видимі спалахи світла, що виникають під час взаємодії заряджених частинок з атмосферою газового гіганта. Це те саме явище, яке створює на Землі північне сяйво.

"Ми також виявили дивну локалізовану область нагріву далеко від полярного сяйва - довгу смугу нагріву, несхожу на все, що ми бачили раніше", - сказав Том Сталлард, доцент планетарної астрономії в Університеті Лестера, який є співавтором документа про результати.

Також спостереження за планетою показали, що магнітне поле Юпітера знаходиться під сильним впливом сонячних вітрів (потоки високоенергетичних часток від Сонця) і що окремі магнітні поля від вітрів стискаються, зустрічаючись з Юпітером.

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