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ТЕХНОЛОГІЇ

Вчені з США вже можуть закипʼятити 10-15 чаників води на термоядерній енергії

14 грудня 2022, 13:10
Вчені з США вже можуть закипʼятити 10-15 чаників води на термоядерній енергії
Фото: Google
Американські учені стверджують, що їм вдалося вперше в історії отримати з термоядерної реакції більше енергії, ніж витратили на неї. Це важливий етап на шляху до створення термоядерних електростанцій.
Про це пише BBC.
 
Дослідження на початку грудня провела група вчених із Ліверморської національної лабораторії ім. Е. Лоуренса в Каліфорнії.
 
Вони запевняють, що їм вперше в історії вдалося здолати одну з найважливіших перепон на шляху до створення невичерпного джерела енергії.
 
Для дослідження учені помістили незначний обсяг водню у капсулу розміром з горошину. Після цього вони почали його розігрівати та стискати за допомогою лазеру зі 192 променями. Температура капсули з воднем нагрілась до 100 мільйонів градусів за Цельсієм, що більше, ніж у центрі Сонця. Після цього виникає тиск, який перевищує земний у 100 мільярдів разів, і починається термоядерна реакція з виділенням енергії.
 
Однак експерти кажуть, що до появи термоядерних електростанцій ще дуже далеко, тому що отриманої енергії вистачить лише на те, щоб закипʼятити 10-15 чайників води. При цьому експеримент коштував $3,5 мільярда. Для появи електростанцій подібні мають відбуватися щосекунди — тоді як зараз на підготовку одного витрачають цілий день.
 
Атомні електростанції зараз виробляють енергію за рахунок ланцюгової ядерної реакції, тобто керованого процесу розщеплення атомів урану, що супроводжується виділенням значної кількості енергії. Але також зʼявляються украй небезпечні радіоактивні відходи.
 
Термоядерний синтез же — це зворотній процес, в якому атоми зливаються один із одним. Така реакція не залишає жодних шкідливих відходів, водночас виділяє ще більше енергії. Саме термоядерний синтез забезпечує енергією зірки у космосі, зокрема і Сонце. Але в лабораторних умовах відтворити природній процес украй складно. Також ученим дуже складно контролювати ту енергію, яка вивільняється під час процесу. Тому наразі основна проблема — це те, що на проведення реакції учені витрачають більше енергії, аніж отримують із неї
СШАтермоядерний синтез

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