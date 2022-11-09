Вчені виявили новий мінерал у місячному ґрунті

Мінерал, виявлений китайськими науковцями, є різновидом безбарвного прозорого стовпчастого кристала і отримав назву Changesite-(Y)

Китайські науковці виявили новий мінерал у ході дослідження зразків місячного ґрунту, доставлених на Землю 2020 року в рамках місії "Чан'е-5".

Про це повідомляє Сіньхуа.

За даними Національного агентства з атомної енергії КНР, новий мінерал, що отримав назву Changesite-(Y), є різновидом безбарвного прозорого стовпчастого кристала.

Наголошується, що це шостий новий мінерал, виявлений людством за всю історію досліджень Місяця, а Китай став третьою країною у світі, яка зробила таке відкриття.

За словами учених, це має велике наукове значення для вивчення місячних мінералів, еволюції Місяця, а також майбутнього освоєння далекого космосу.

В 2020 року китайський зонд "Чан'є-5" доставив на Землю зразки місячного ґрунту вагою близько 1 731 гр. Вони стали першими подібними зразками, отриманими людством більш ніж за 40 років.

Проби були відібрані зондом "Чан'е-5" на місці з унікальним середовищем - у північно-західній частині Океану бур на видимому боці Місяця. Цей регіон має відносно молодий геологічний вік порівняно з районами відбору проб, проведеного США та СРСР близько півстоліття тому.