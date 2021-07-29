НОВИНИДослідники з Інституту астрономії Гавайського університету виявили у космосі найближчу до Землі екзопланету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені знайшли найближчу до Землі екзопланету
COCONUTS-2b буде чудовим матеріалом для вивчення атмосфери та складу молодої газової гігантської планети
США, НАСА, 16 квітня 2014 року. Астрономи відкрили планету, подібну до Землі як жодна інша з відомих науці планет. Там не надто холодно і не дуже жарко, і учені вважають, що на поверхні планети може бути вода - це є ключовою умовою можливості розвитку живих організмів. Зірка, навколо якої обертається планета, знаходиться на відстані приблизно у 500 світлових років від Землі. Фото: AFP PHOTO HANDOUT-NASA/JPL-CALTECH/ T. PYLE
Про це повідомляє ScienceAlert.
Планета, яка отримала назву COCONUTS-2b, розташована за 35 світлових років від Землі. Вона обертається навколо зірки COCONUTS-2.
Відстань між COCONUTS-2b і COCONUTS-2 становить близько 6 471 астрономічних одиниць (одна астрономічна одиниця дорівнює 149,6 млн. км). Середня температура на COCONUTS-2b становить близько 160 градусів Цельсія. Маса екзопланети в шість разів перевищує масу Юпітера.
Фото: ScienceAlert
Зазначається, що екзопланета ще досить молода, вона була сформована приблизно 800 мільйонів років тому.
"COCONUTS-2b буде чудовим матеріалом для вивчення атмосфери та складу молодої газової гігантської планети", - сказав астроном Майкл Л’ю з Гавайського університету.
Нагадаємо, що астрономи за допомогою телескопа Hubble виявили докази існування водяної пари в атмосфері супутника Юпітера - Ганімеда.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 07 2021 17:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Rocket Lab запустила супутник Космічних сил США
- ФОТО Пухлину мозку вперше вдалося зменшити за допомогою магнітного шолома
- ФОТО Біля берегів Шотландії запрацювала "найпотужніша у світі" турбіна
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles