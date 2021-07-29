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Вчені знайшли найближчу до Землі екзопланету

COCONUTS-2b буде чудовим матеріалом для вивчення атмосфери та складу молодої газової гігантської планети
Дослідники з Інституту астрономії Гавайського університету виявили у космосі найближчу до Землі екзопланету.
Вчені знайшли найближчу до Землі екзопланету США, НАСА, 16 квітня 2014 року. Астрономи відкрили планету, подібну до Землі як жодна інша з відомих науці планет. Там не надто холодно і не дуже жарко, і учені вважають, що на поверхні планети може бути вода - це є ключовою умовою можливості розвитку живих організмів. Зірка, навколо якої обертається планета, знаходиться на відстані приблизно у 500 світлових років від Землі. Фото: AFP PHOTO HANDOUT-NASA/JPL-CALTECH/ T. PYLE
Про це повідомляє ScienceAlert.
 
Планета, яка отримала назву COCONUTS-2b, розташована за 35 світлових років від Землі. Вона обертається навколо зірки COCONUTS-2.
 
Відстань між COCONUTS-2b і COCONUTS-2 становить близько 6 471 астрономічних одиниць (одна астрономічна одиниця дорівнює 149,6 млн. км). Середня температура на COCONUTS-2b становить близько 160 градусів Цельсія. Маса екзопланети в шість разів перевищує масу Юпітера.
 
Фото: ScienceAlert
 
Зазначається, що екзопланета ще досить молода, вона була сформована приблизно 800 мільйонів років тому.
 
"COCONUTS-2b буде чудовим матеріалом для вивчення атмосфери та складу молодої газової гігантської планети", - сказав астроном Майкл Л’ю з Гавайського університету.
 
Нагадаємо, що астрономи за допомогою телескопа Hubble виявили докази існування водяної пари в атмосфері супутника Юпітера - Ганімеда.
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29 07 2021 17:13
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