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Велосипедист з Харківщини проїхав 3 тиc. км , щоб зібрати кошти для ЗСУ
Фото: Дергачівська міськрада
Мешканець м. Дергачі Харківської області проїхав велосипедом через усю Україну та зібрав 95 тис. грн на квадрокоптер для оборонців області.
Про це повідляє Дергачівська міська рада у Telegram.
"Півтора місяця тому Олександр Коломієць, житель міста Дергачі, поставив собі досить амбітну та сміливу мету – подолати велосипедом Україну від Сходу до Заходу, піднятися на Говерлу і повернутися до Дергачів, збираючи кошти на квадрокоптер для оборонців нашої держави", - йдеться у повідомленні.
"20 липня я виїхав з Дергачів. Проїхав через Полтаву, Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, піднявся на Говерлу, потім через Чернівці, Вінницю, Одесу, Кривий Ріг, Дніпро та Харків повернувся до нашого міста. Увесь шлях склав 3024 км, які я подолав за 24 дні. Протягом поїздки вдалося зібрати 95 тис. грн», - коментує свою акцію Олександр.
На зібрані кошти було придбано дрон DJI Mavic 3, який сьогодні ми передали одному із спецпідрозділів ЗСУ, що боронить Дергачівщину.
"Олександр - справжній герой тилу. Ця акція - свідчення справжнього патріотизму й самовідданості, показник того, що наші люди готові подолати будь-які перепони у боротьбі за свободу та незалежність України", - зазначив очільник громади Вячеслав Задоренко.
Міський голова вручив Олександру Коломійцю стяг Дергачівської громади, з яким Олександр буде підкорювати нові горизонти.
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