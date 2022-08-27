Велосипедист з Харківщини проїхав 3 тиc. км , щоб зібрати кошти для ЗСУ

Велоподорож тривала більш як три тижні

Мешканець м. Дергачі Харківської області проїхав велосипедом через усю Україну та зібрав 95 тис. грн на квадрокоптер для оборонців області.

Про це повідляє Дергачівська міська рада у Telegram

"Півтора місяця тому Олександр Коломієць, житель міста Дергачі, поставив собі досить амбітну та сміливу мету – подолати велосипедом Україну від Сходу до Заходу, піднятися на Говерлу і повернутися до Дергачів, збираючи кошти на квадрокоптер для оборонців нашої держави", - йдеться у повідомленні.

"20 липня я виїхав з Дергачів. Проїхав через Полтаву, Київ, Житомир, Рівне, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, піднявся на Говерлу, потім через Чернівці, Вінницю, Одесу, Кривий Ріг, Дніпро та Харків повернувся до нашого міста. Увесь шлях склав 3024 км, які я подолав за 24 дні. Протягом поїздки вдалося зібрати 95 тис. грн», - коментує свою акцію Олександр.

На зібрані кошти було придбано дрон DJI Mavic 3, який сьогодні ми передали одному із спецпідрозділів ЗСУ, що боронить Дергачівщину.

"Олександр - справжній герой тилу. Ця акція - свідчення справжнього патріотизму й самовідданості, показник того, що наші люди готові подолати будь-які перепони у боротьбі за свободу та незалежність України", - зазначив очільник громади Вячеслав Задоренко.

Міський голова вручив Олександру Коломійцю стяг Дергачівської громади, з яким Олександр буде підкорювати нові горизонти.