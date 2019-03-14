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Велосипедисти провели лежачий протест біля мерії Києва

Чиновників звинуватили в бажанні смерті велосипедистам
Кілька десятків велосипедистів уранці 14 березня провели лежачий протест біля мерії Києва на Хрещатику.
Велосипедисти провели лежачий протест біля мерії Києва Фото:LB.ua

Акція пов'язана зі смертю літнього чоловіка, якого 28 лютого збив автомобіль на велопереїзді на проспекті Бажана. Його доставили в реанімацію з важкими травмами голови і множинними переломами, чоловік помер після 12-денної боротьби за життя. Про це повідомляє LB.ua.

Учасники протесту вважають, що в смерті людини є вина чиновників Київської міської адміністрації. На їхню думку, в КМДА саботують розвиток велосипедної мережі міста і паралельно приймають невиправдані рішення щодо підвищення швидкості на магістральних вулицях до 80 км/год.


Фото:LB.ua


Фото:LB.ua


Фото:LB.ua

"Дуже хочеться посадити відповідальних на велосипеди і змусити проїхати, наприклад, по Кільцевій, проспектом Перемоги і Бажана, мостами Метро і Південним. І все це в годину пік. Тому що складається враження, що вони цілеспрямовано бажають велосипедистам смерті. Усі їхні дії прямо на це вказують", - заявили організатори.

Нагадаємо, що людей, які пересуваються в інвалідних колясках по тротуару, законодавчо прирівняють до пішоходів, а якщо вони рухаються по проїжджій частині - до велосипедистів.
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14 03 2019 11:44
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