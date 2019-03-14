Велосипедисти провели лежачий протест біля мерії Києва

Кілька десятків велосипедистів уранці 14 березня провели лежачий протест біля мерії Києва на Хрещатику.

Акція пов'язана зі смертю літнього чоловіка, якого 28 лютого збив автомобіль на велопереїзді на проспекті Бажана. Його доставили в реанімацію з важкими травмами голови і множинними переломами, чоловік помер після 12-денної боротьби за життя. Про це повідомляє LB.ua.

Учасники протесту вважають, що в смерті людини є вина чиновників Київської міської адміністрації. На їхню думку, в КМДА саботують розвиток велосипедної мережі міста і паралельно приймають невиправдані рішення щодо підвищення швидкості на магістральних вулицях до 80 км/год.



Фото:LB.ua



Фото:LB.ua



Фото:LB.ua

"Дуже хочеться посадити відповідальних на велосипеди і змусити проїхати, наприклад, по Кільцевій, проспектом Перемоги і Бажана, мостами Метро і Південним. І все це в годину пік. Тому що складається враження, що вони цілеспрямовано бажають велосипедистам смерті. Усі їхні дії прямо на це вказують", - заявили організатори.