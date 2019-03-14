Велосипедисти провели лежачий протест біля мерії Києва
Акція пов'язана зі смертю літнього чоловіка, якого 28 лютого збив автомобіль на велопереїзді на проспекті Бажана. Його доставили в реанімацію з важкими травмами голови і множинними переломами, чоловік помер після 12-денної боротьби за життя. Про це повідомляє LB.ua.
Учасники протесту вважають, що в смерті людини є вина чиновників Київської міської адміністрації. На їхню думку, в КМДА саботують розвиток велосипедної мережі міста і паралельно приймають невиправдані рішення щодо підвищення швидкості на магістральних вулицях до 80 км/год.
Фото:LB.ua
Фото:LB.ua
Фото:LB.ua
"Дуже хочеться посадити відповідальних на велосипеди і змусити проїхати, наприклад, по Кільцевій, проспектом Перемоги і Бажана, мостами Метро і Південним. І все це в годину пік. Тому що складається враження, що вони цілеспрямовано бажають велосипедистам смерті. Усі їхні дії прямо на це вказують", - заявили організатори.
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