Величезні втрати не змінили думку росіян про війну в Україні –The Guardian
22 жовтня 2024, 20:31
Фото: з вільного доступу
росіяни продовжують активно підписувати контракти з армією рф.
Мотивація росіян воювати в Україні зберігається, попри величезні втрати їхньої армії. Експерти вважають, що ключову роль відіграють фінансові стимули.
Про це повідомляє The Guardian.
У виданні поділилися, що російські втрати у війні в Україні становлять 115 000 убитих і 500 000 поранених військових, ґрунтуючись на західних оцінках. Ці цифри в 10 разів перевищують втрати СРСР на війні в Афганістані.
Навіть це не змушує росіян змінити свої погляди на війну в Україні, зазначають у The Guardian. У матеріалі йдеться про те, що росії вдається регулярно поповнювати лави своєї армії, набираючи до 30 000 нових солдатів на місяць. приблизно стільки ж російських військових ідуть з поля бою, що дає змогу рф проводити ротації.
У виданні підкреслили, що в деяких регіонах росіяни отримують аванс у розмірі до 3 мільйонів рублів (близько 900 000 гривень) за підписання контракту з армією. Крім цього, мінімальна зарплата військового становить понад 200 000 рублів (приблизно 85 880 гривень), що приблизно вчетверо вище за середню заробітну плату в Росії.
У The Guardian додали, що за даними українського дослідницького центру OpenMinds, після того, як ЗСУ прорвали оборону ворога та зайшли в Курську область влітку 2024 року, кількість оголошень про набір військових у російську армію збільшилася на 224%. Також у серпні цього року на 66% збільшилася кількість інтернет-запитів про військовий контракт у рф.
Колишній співробітник Міноборони рф, який побажав залишитися анонімним, заявив, що російським генералам все одно на кількість жертв. За його словами, виконання вимог голови росії путіна є більш значущим.
"Для росії мета виправдовує засоби", - додав він.
Професор російської мови в Технологічному інституті Джорджії в США Діна Хапаєва в коментарі The Guardian заявила, що цінність життя в рф за путіна помітно знизилася. Вона також згадала промову голови росії, виголошену перед матерями загиблих солдатів, у якій диктатор вихваляв смерть їхніх дітей.
"путін пропонує росіянам "радість смерті"", - сказала Хапаєва.
У виданні звернули увагу на те, що росіяни спрямовують більшу частину своїх ресурсів на те, щоб вимотати українські сили та оголити їхні позиції. Попри величезні втрати, ця тактика може спрацювати, про що свідчить прорив армії рф в Авдіївці, Бахмуті та Вугледарі.