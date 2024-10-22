Величезні втрати не змінили думку росіян про війну в Україні –The Guardian

росіяни продовжують активно підписувати контракти з армією рф.

Мотивація росіян воювати в Україні зберігається, попри величезні втрати їхньої армії. Експерти вважають, що ключову роль відіграють фінансові стимули.

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні поділилися, що російські втрати у війні в Україні становлять 115 000 убитих і 500 000 поранених військових, ґрунтуючись на західних оцінках. Ці цифри в 10 разів перевищують втрати СРСР на війні в Афганістані.

Навіть це не змушує росіян змінити свої погляди на війну в Україні, зазначають у The Guardian. У матеріалі йдеться про те, що росії вдається регулярно поповнювати лави своєї армії, набираючи до 30 000 нових солдатів на місяць. приблизно стільки ж російських військових ідуть з поля бою, що дає змогу рф проводити ротації.